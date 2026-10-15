Bắc Ninh tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Theo số liệu của Ban Quân lực, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh, đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố đã hoàn thành rà duyệt gần 140 nghìn công dân từ đủ 18 đến hết 27 tuổi; qua rà duyệt, lựa chọn hơn 51 nghìn thanh niên đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Quế Võ tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phối hợp chặt chẽ giữa ban chỉ huy quân sự, trạm y tế và các cơ quan liên quan trong tổ chức sơ tuyển. Công tác rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, nắm chắc số lượng và chất lượng thanh niên thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nội dung sơ tuyển tập trung vào 5 tiêu chí gồm: Sức khỏe, chính trị, văn hóa, tuổi đời và hoàn cảnh gia đình. Trong đó, công tác sơ tuyển sức khỏe được tổ chức theo quy trình, có sự phối hợp chuyên môn của ngành y tế; các nội dung kiểm tra gồm chiều cao, cân nặng, vòng ngực, mạch, huyết áp, thị lực và khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân, gia đình. Các trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, thể lực, dị tật, dị dạng được phát hiện, ghi nhận và tổng hợp theo quy định.

Cùng với đó, việc thẩm tra, sơ tuyển về trình độ văn hóa, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, độ tuổi và hoàn cảnh gia đình được tiến hành cụ thể, chặt chẽ, bảo đảm khách quan, công tâm.

Kết quả sơ tuyển được tổng hợp, lập danh sách, báo cáo hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp trên theo quy định, phục vụ công tác xét duyệt và tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở các bước tiếp theo.

Theo kế hoạch, các xã, phường hoàn thành công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự trước ngày 28/10/2026.