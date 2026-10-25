Bắc Ninh tổ chức Ngày hội Sáng tạo năm 2026

Sáng 25/10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh phối hợp với UBND phường Vân Hà tổ chức Ngày hội Sáng tạo năm 2026 với chủ đề "Sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ". Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, một số sở, ngành thành phố và phường Vân Hà; đại diện các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài thành phố; học sinh trên địa bàn phường và các đội tham gia trò chơi STEM.

Đại biểu tham quan mô hình giáo dục STEM trưng bày tại Ngày hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố chia sẻ, trong giai đoạn phát triển nhanh về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một lựa chọn hay khẩu hiệu mà đã trở thành động lực, quyết định năng lực phát triển, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của mỗi địa phương, mỗi quốc gia.

Thời gian qua, thành phố Bắc Ninh đã có những chương trình hành động cụ thể thực hiện các chủ trương trên. Mới đây nhất, UBND thành phố ban hành Đề án Phát triển giáo dục STEM/STEAM trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035; hướng đến mục tiêu tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thành phố trở thành trung tâm công nghiệp - công nghệ cao, đô thị thông minh và dịch vụ chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự hội thảo với chủ đề “Sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ".

Trên cơ sở định hướng của thành phố, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều sự kiện như Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Robocon Bắc Ninh… thu hút đông đảo người dân tham gia với hàng trăm giải pháp kỹ thuật, hàng nghìn mô hình sáng tạo, góp phần phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, lập trình và chế tạo robot trong thanh thiếu nhi.

Việc tổ chức Ngày hội Sáng tạo năm 2026 là hoạt động thiết thực, góp phần đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với học sinh, tăng cường kết nối giữa nhà trường với chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Qua đó, từng bước hình thành môi trường học tập gắn với thực hành, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh của thành phố Bắc Ninh.

Học sinh tham gia trải nghiệm các trò chơi STEM thể thao.

Trong khuôn khổ Ngày hội, các đại biểu cùng tham dự hội thảo với chủ đề “Sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ: Cảm hứng - Kinh nghiệm - Cơ hội cho thanh thiếu nhi Bắc Ninh”. Đây là diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và giáo viên về xu hướng công nghệ, phương pháp tổ chức hoạt động sáng tạo trong trường học; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong hỗ trợ cơ sở giáo dục; phát triển các câu lạc bộ Robocon, STEM/STEAM tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.

Học sinh trải nghiệm trình diễn công nghệ của Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.

Ngoài ra, các đại biểu và học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm công nghệ, chuyển đổi số gồm tìm hiểu Cổng thông tin quản lý các hội thi, cuộc thi, kho học liệu số, chatbot; tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, mô hình công nghệ do các trường cao đẳng và doanh nghiệp giáo dục giới thiệu. Các hoạt động STEM như vận động thể thao, tên lửa nước tạo cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức vào thực hành, phát triển tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề…

Nhân dịp này, các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, vượt khó vươn lên học giỏi trên địa bàn phường Vân Hà được nhận những phần quà ý nghĩa của Ban tổ chức Ngày hội.

Các đại biểu trao quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc trên địa bàn phường Vân Hà.