Bắc Ninh tổ chức Lễ hội trái cây từ ngày 4 đến 7/12

Không gian Lễ hội được bố trí thành 3 khu vực trưng bày chính. Trong đó, khu triển lãm trái cây, nông sản giới thiệu các sản phẩm chủ lực như cam, bưởi, táo, ổi, trái cây theo mùa, sản phẩm chế biến từ vải thiều cùng các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Các gian hàng được sắp xếp theo cụm địa phương, gắn với thông tin vùng trồng, chủ thể sản xuất và truy xuất nguồn gốc, kết hợp trưng bày mô hình trái cây, tiểu cảnh và sinh vật cảnh.

Khu vực thứ hai dành cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP và làng nghề, giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, nông lâm sản chế biến sâu, sản phẩm đặc sản vùng miền của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong, ngoài thành phố.

Khu vực thứ ba tập trung giới thiệu công nghệ, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản; các giải pháp truy xuất nguồn gốc, logistics, chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Tham gia Lễ hội có các xã, phường, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài thành phố. Các sản phẩm trưng bày không chỉ giới hạn ở nông sản tươi, sản phẩm OCOP mà còn mở rộng sang máy móc, công nghệ chế biến, bảo quản, vật tư nông nghiệp, dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận chuyển và xúc tiến thương mại.

Điểm mới năm nay, trong ngày khai mạc sẽ diễn ra lễ dâng hương trái cây ngon đầu mùa lên Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bác Hồ (phường Kinh Bắc), Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Chùa Tây Yên Tử (xã Tây Yên Tử).

Trong những ngày diễn ra Lễ hội còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xúc tiến thương mại, du lịch và livestream bán hàng. Chọn từ 5-7 vườn cây ăn quả đẹp (cam, bưởi, táo, ổi…) tiêu biểu tại các xã, phường như: Lục Ngạn, Chũ, Nam Dương, Phượng Sơn, Phúc Hòa… để giới thiệu quảng bá và mời du khách đến tham quan, trải nghiệm thực tế.

Tổ chức tour tuyến xe ô tô, xe điện (miễn phí), đưa đón người dân, du khách từ các xã, phường trong thành phố lên tham quan, trải nghiệm tại Lễ hội. Điểm đón, trả khách: Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) và Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang).

Thông qua Lễ hội, thành phố Bắc Ninh hướng tới quảng bá các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất mở rộng thị trường, kết nối với hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp thu mua, chế biến. Đồng thời, tạo cơ hội để các chủ thể sản xuất giới thiệu thương hiệu, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực kinh doanh và xúc tiến thương mại.

Với sự kết hợp giữa trưng bày nông sản, giới thiệu công nghệ và các hoạt động văn hóa, du lịch, Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 được kỳ vọng góp phần tôn vinh giá trị nông sản, thúc đẩy du lịch nông nghiệp, nâng cao nhận diện thương hiệu địa phương, hướng tới phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng ổn định, bền vững.