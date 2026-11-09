Bắc Ninh tổ chức Lễ hội trái cây 2026, kết hợp quảng bá nông sản và du lịch

UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 405/KH-UBND về tổ chức Lễ hội trái cây năm 2026. Sự kiện nhằm quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất mở rộng thị trường, kết nối với các hệ thống phân phối và đơn vị thu mua, chế biến.

Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 04 - 7/12/2026 tại Quảng trường Trung tâm phường Chũ. Ảnh: bacninh.gov.vn

Không gian Lễ hội dự kiến có các khu trưng bày trái cây, nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và giới thiệu công nghệ phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến. Nhiều sản phẩm như cam, bưởi, táo, ổi, sản phẩm chế biến từ vải thiều cùng các giải pháp truy xuất nguồn gốc, logistics, thương mại điện tử sẽ được giới thiệu.

Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 4/12, dự kiến có khoảng 700 đại biểu tham dự. Chương trình gồm các hoạt động văn nghệ, tham quan gian hàng, đấu giá cây ăn quả và bắn pháo hoa. Lễ khai mạc dự kiến được truyền hình trực tiếp, livestream trên các nền tảng truyền thông tỉnh Bắc Ninh.

Trong khuôn khổ Lễ hội, từ ngày 4 đến 7/12 còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống như hát quan họ, hát then, múa rối; hội nghị, hội thảo về sản xuất, tiêu thụ trái cây gắn với phát triển du lịch; các cuộc thi vườn cây ăn quả đẹp, gian hàng đẹp, sáng tạo video và chế biến món ăn từ trái cây.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức dự kiến giới thiệu 5-7 vườn cây ăn quả đẹp tại các địa phương như: Lục Ngạn, Chũ, Nam Dương, Phượng Sơn, Phúc Hòa để du khách tham quan, trải nghiệm. Các tuyến xe ô tô, xe điện miễn phí cũng được tổ chức đưa đón người dân, du khách đến Lễ hội.

Bên cạnh chương trình đấu giá cây ăn quả gây quỹ ủng hộ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hợp tác xã, nhà vườn và doanh nghiệp được vận động phối hợp với KOLs, KOCs livestream bán hàng trên nền tảng số, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai tổ chức; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường.

Thông qua Lễ hội, Bắc Ninh kỳ vọng tăng cường kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm địa phương, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch và văn hóa địa phương.