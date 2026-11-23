Hội thi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và di sản văn hóa Bắc Ninh đến du khách.

Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(ở giữa) và các đại biểu tặng hoa các thí sinh tham dự cuộc thi. Ảnh: Thuận Thảo

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Trong không gian phát triển mới, Bắc Ninh có thêm điều kiện thuận lợi để liên kết tài nguyên, kết nối các miền di sản, hình thành những sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc.

Hiện ngành du lịch đang phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và bền vững, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số nên yêu cầu đối với đội ngũ hướng dẫn viên ngày càng cao. Bên cạnh kiến thức về lịch sử, văn hóa, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn viên cần thành thạo kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, có tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Đặc biệt, trước sự phát triển của các nền tảng số, khi thông tin về điểm đến ngày càng dễ dàng tiếp cận, vai trò của hướng dẫn viên ngoài cung cấp thông tin còn phải có năng lực truyền tải cảm xúc, tạo dựng niềm tin và mang đến những trải nghiệm chân thực, đáng nhớ cho du khách.

Bằng kiến thức, thông tin thuyết minh chính xác, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và văn hóa ứng xử văn minh, mỗi hướng dẫn viên góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bắc Ninh. Qua đó, khẳng định vai trò của đội ngũ hướng dẫn viên như những đại sứ văn hóa lan tỏa giá trị di sản, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Bắc Ninh đối với du khách trong nước và quốc tế.

Tham gia Hội thi năm nay có 16 hướng dẫn viên du lịch đến từ các khu, điểm du lịch, làng nghề và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, tiêu biểu như: Khu du lịch Suối Mỡ, đền Đô, đền Xương Giang, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, chùa Phật Tích, Trung tâm cung ứng dịch vụ công Yên Thế, Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ và một số hợp tác xã đến từ làng nghề gốm Phù Lãng.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức du lịch - xử lý tình huống nghiệp vụ, thuyết minh; trong đó, thể hiện kiến thức về văn hóa, lịch sử, tài nguyên du lịch địa phương, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng ứng xử và khả năng sáng tạo trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

Hội thi là sân chơi nghiệp vụ để đội ngũ hướng dẫn viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ khách du lịch; đồng thời phát hiện, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, có năng lực và tâm huyết với nghề. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực du lịch Bắc Ninh năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, từng bước đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.