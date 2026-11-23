Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hội tụ kho tàng di sản phong phú, mang đậm bản sắc Kinh Bắc. Những làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh mượt mà, đằm thắm; hệ thống đình, chùa cổ kính; các lễ hội truyền thống, làng nghề thủ công cùng danh lam thắng cảnh và truyền thống hiếu học, khoa bảng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch địa phương.

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự Hội thi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Trong không gian phát triển mới, Bắc Ninh có thêm điều kiện thuận lợi để liên kết tài nguyên, kết nối các miền di sản, hình thành những sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và bền vững, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, yêu cầu đối với đội ngũ hướng dẫn viên ngày càng cao. Bên cạnh kiến thức về lịch sử, văn hóa, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn viên cần thành thạo kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, có tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội thi.

Đặc biệt, trước sự phát triển của các nền tảng số, khi thông tin về điểm đến ngày càng dễ dàng tiếp cận, vai trò của hướng dẫn viên ngoài cung cấp thông tin còn phải có năng lực truyền tải cảm xúc, tạo dựng niềm tin và mang đến những trải nghiệm chân thực, đáng nhớ cho du khách.

Bằng kiến thức, thông tin thuyết minh chính xác, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và văn hóa ứng xử văn minh, mỗi hướng dẫn viên góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bắc Ninh. Qua đó, khẳng định vai trò của đội ngũ hướng dẫn viên như những đại sứ văn hóa lan tỏa giá trị di sản, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Bắc Ninh đối với du khách trong nước và quốc tế.

Thí sinh Hoàng Thị Hồng Thiện, thuyết minh viên tại đền Xương Giang (phường Bắc Giang) với phần thi Chào hỏi.

Tham gia Hội thi năm nay có 16 hướng dẫn viên du lịch đến từ các khu, điểm du lịch, làng nghề và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, tiêu biểu như: Khu du lịch Suối Mỡ, đền Đô, đền Xương Giang, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, chùa Phật Tích, Trung tâm cung ứng dịch vụ công Yên Thế, Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ và một số hợp tác xã đến từ làng nghề gốm Phù Lãng.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức du lịch - xử lý tình huống nghiệp vụ, thuyết minh; trong đó, thể hiện kiến thức về văn hóa, lịch sử, tài nguyên du lịch địa phương, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng ứng xử và khả năng sáng tạo trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

Các nghệ nhân, thuyết minh viên du lịch ở làng gốm Phù Lãng dự thi phần Chào hỏi.

Hội thi là sân chơi nghiệp vụ để đội ngũ hướng dẫn viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ khách du lịch; đồng thời phát hiện, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, có năng lực và tâm huyết với nghề. Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Thí sinh Trần Thị Minh Trang, Trường Cao đẳng Bắc Ninh dự thi phần Chào hỏi.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực du lịch Bắc Ninh năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, từng bước đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.