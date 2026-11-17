Theo kế hoạch của Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh, giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa hội viên các chi hội, câu lạc bộ nhà báo và đội ngũ nhà báo, phóng viên đang công tác, theo dõi hoạt động trên địa bàn thành phố.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích cán bộ, hội viên tích cực tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trên cung đường chinh phục đỉnh Non Vua

Đáng chú ý, thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu cảnh quan, giá trị văn hóa, du lịch của khu vực núi Non Vua và Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng (phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh), góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến đông đảo công chúng.

Đối tượng tham gia là hội viên Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh; nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí Trung ương thường trú hoặc theo dõi hoạt động trên địa bàn thành phố, có đăng ký và được Ban tổ chức chấp thuận.

Theo Điều lệ, giải dự kiến có 6 nội dung thi đấu cá nhân, chia theo giới tính và độ tuổi, gồm: nam dưới 45 tuổi, nam từ đủ 45 đến dưới 60 tuổi, nam từ đủ 60 tuổi trở lên; nữ dưới 45 tuổi, nữ từ đủ 45 đến dưới 60 tuổi và nữ từ đủ 60 tuổi trở lên.

Cự ly thi đấu dự kiến dài 2,8km, tính từ khu vực sân chính điện Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng đến đỉnh Non Vua. Thành tích được xác định theo thứ tự vận động viên hoàn thành cự ly hợp lệ và được trọng tài xác nhận. Các vận động viên phải đi đúng cung đường quy định, chấp hành hướng dẫn của Ban tổ chức và lực lượng hỗ trợ.

Giải dự kiến diễn ra trong một buổi sáng thứ Bảy, ngày 21.11.2026. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 7h tại khu vực sân chính điện Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Hạn cuối đăng ký vận động viên là trước 10h ngày 17.11.2026.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi nội dung thi đấu dự kiến có giải Nhất trị giá 2 triệu đồng, giải Nhì 1,5 triệu đồng, giải Ba 1 triệu đồng và giải Khuyến khích 500.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức dự kiến trao giải cho một vận động viên nam cao tuổi nhất và một vận động viên nữ cao tuổi nhất hoàn thành cự ly thi đấu hợp lệ, với mức thưởng 500.000 đồng/người.

Để bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, khách quan và công bằng, Ban tổ chức sẽ phối hợp với đơn vị quản lý địa điểm khảo sát, xác nhận cung đường, bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, sơ cứu và hậu cần. Các vận động viên cũng được yêu cầu chủ động đánh giá tình trạng sức khỏe, sử dụng trang phục, giày dép phù hợp và không tham gia thi đấu khi sức khỏe không bảo đảm.

Với ý nghĩa vừa thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, vừa tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ những người làm báo, Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua” năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên hoạt động giao lưu thiết thực, đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan và tiềm năng du lịch của địa phương.

Bên cạnh đó, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa của một hoạt động thể thao, Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua” còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và những giá trị văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh.

Thông qua hành trình chinh phục đỉnh núi, các nhà báo, phóng viên có dịp trực tiếp khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu những giá trị văn hóa, tâm linh gắn với Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng và vùng đất Yên Dũng. Những trải nghiệm, hình ảnh và câu chuyện được ghi lại, lan tỏa qua các cơ quan báo chí sẽ góp phần đưa vẻ đẹp của vùng đất Kinh Bắc đến gần hơn với công chúng, đồng thời giới thiệu một điểm đến giàu tiềm năng tới du khách và bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng chú trọng những trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa và con người bản địa, hoạt động này còn góp phần gợi mở hướng khai thác các sản phẩm du lịch thể thao, du lịch trải nghiệm, qua đó làm phong phú thêm hình ảnh điểm đến Bắc Ninh trong mắt du khách.