Các ông: Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) thành phố; Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố; Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Bùi Quang Phát, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng (thứ 3 từ trái qua, ông Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố (thứ 4 từ trái qua) cùng lãnh đạo một số đơn vị đồng chủ trì hội nghị.

Ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có bà: Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Ông Trần Huy Phương và bà Nguyễn Thị Hà dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến hết tháng 10/2026, toàn thành phố có 2.105 HTX với tổng số 120.657 thành viên và tổng vốn điều lệ đăng ký đạt khoảng 9.263 tỷ đồng.

Cơ cấu khu vực KTTT ghi nhận 1.412 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản (chiếm 67%) và 693 HTX thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, dịch vụ (chiếm 33%).

Năm 2026, doanh thu bình quân của một HTX ước đạt 2,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 90 triệu đồng/năm.

Toàn thành phố hiện có 186 HTX sở hữu 373 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên, chiếm hơn 60% tổng số chủ thể có sản phẩm OCOP của địa phương.

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố với tổng vốn điều lệ 100 tỷ đồng đã giải ngân cho 69 dự án vay với tổng dư nợ đạt 78,444 tỷ đồng (đạt gần 128% kế hoạch năm), tạo nguồn lực thiết thực giúp các HTX mở rộng quy mô sản xuất.

Ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Liên minh HTX thành phố trong việc tập hợp, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và làm cầu nối vững chắc giữa các HTX với cấp ủy, chính quyền.

Hội nghị gặp mặt, đối thoại là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn từ thực tiễn, qua đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, tạo động lực cho khu vực kinh tế tập thể phát triển ổn định.

Phó Bí thư Thành ủy thông tin khái quát những thành tựu nổi bật của thành phố trong năm 2026. Đặc biệt, sự kiện Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 20/9 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra không gian và động lực phát triển mới.

Trong bức tranh chung đó, khu vực KTTT duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và giữ gìn nghề truyền thống địa phương.

Định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các HTX phải chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Đồng thời, mạnh dạn hiến kế, phản ánh thẳng thắn những vướng mắc thực tế. Các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải đáp thấu đáo và tháo gỡ kịp thời các kiến nghị chính đáng.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quan điểm Bắc Ninh luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa; song bản thân mỗi HTX cũng phải phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, lấy hiệu quả hoạt động và lợi ích của thành viên làm mục tiêu xuyên suốt để bứt phá bền vững.

Đại diện HTX kiến nghị một số nội dung tại hội nghị.

Tại phiên đối thoại trực tiếp, trong không khí cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng cao, đại diện các HTX, Liên hiệp HTX đã kiến nghị, trao đổi một số nội dung đi thẳng vào những vấn đề vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh cũng như đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách trong giai đoạn mới...

Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Phạm Minh Hiền đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các HTX và phần giải đáp từ các sở, ngành, địa phương tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm về chính sách đất đai và quy hoạch; tiếp cận nguồn vốn tín dụng; chính sách thuế, khuyến công và xúc tiến thương mại; hạ tầng, du lịch cộng đồng và bảo hiểm xã hội…

Ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của đại diện các HTX, Liên hiệp HTX cùng sự chuẩn bị chu đáo, giải đáp của các sở, ngành và địa phương.

Từ các kiến nghị được nêu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ ra 3 "điểm nghẽn" cốt lõi cần tập trung tháo gỡ ngay gồm: Đất đai, mặt bằng sản xuất; Vốn, nhân lực, hạ tầng; Thủ tục thuế, kế toán và chi phí thay đổi nhãn mác, địa danh sau sáp nhập.

Trên tinh thần đồng hành, Phó Chủ tịch thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị với từng nhóm vấn đề để hỗ trợ các HTX ổn định hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, khẳng định thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển; song động lực cốt lõi quyết định sự phát triển bền vững vẫn xuất phát từ chính nội lực của mỗi đơn vị.