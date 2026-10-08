Bắc Ninh tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp

Theo Kế hoạch, Hội nghị dự kiến tổ chức trong 1 buổi sáng tại trụ sở UBND thành phố, với sự tham gia của đại diện các tổ chức hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp có liên quan; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn.

Hoạt động thi công các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Nội dung đối thoại tập trung tiếp nhận, trao đổi và giải quyết những khó khăn, vướng mắc thực tế ảnh hưởng đến quá trình thi công, tiến độ thực hiện và chất lượng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Các kiến nghị của doanh nghiệp được phân nhóm theo lĩnh vực quản lý để các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung trao đổi, hướng dẫn và giải quyết. Trong đó, Sở Xây dựng tập trung các vấn đề về quy hoạch, thẩm định dự án, thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý chất lượng, nghiệm thu, an toàn thi công, chi phí, định mức, đơn giá, vật liệu xây dựng, điều kiện khởi công và trật tự xây dựng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung các vấn đề về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công và các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Sở Công Thương trao đổi, tháo gỡ các khó khăn trong đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và các công trình thuộc lĩnh vực quản lý. Sở Tài chính tập trung các vấn đề về thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án, lựa chọn nhà thầu, bố trí vốn và các nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp xây lắp. Ban Quản lý các Khu công nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp…

Trên cơ sở từng kiến nghị cụ thể, các cơ quan, đơn vị sẽ làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền xử lý; xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và hướng giải quyết, nhất là đối với những nội dung còn chồng chéo, chưa thống nhất hoặc cần sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời, hướng dẫn và đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay tại Hội nghị. Những nội dung chưa thể giải quyết tại Hội nghị sẽ được xác định rõ nhiệm vụ, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.