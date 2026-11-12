Bắc Ninh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm 5

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; Lưu Đình Thực, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các phường trong Cụm 5.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm 5.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm 5 là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; củng cố năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đồng thời là cơ sở để các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án chiến đấu, phòng thủ dân sự sát tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Văn Khắc Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất trong hệ thống tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam; là sự kết hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền với sự hiệp đồng, tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó lực lượng quân sự và công an là nòng cốt.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đại tá Văn Khắc Thành phát biểu chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm 5.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các thành phần, lực lượng tham gia cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình và nội dung diễn tập. Chiến đấu phòng thủ phải mang tính tổng hợp cao; phát huy được sức mạnh của các lực lượng, huy động được tiềm lực của địa phương; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quá trình diễn tập, các thành phần, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham gia phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung, thực hiện đúng phương án đã được Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố thông qua, Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, chấp hành nghiêm quy định về bảo mật thông tin và quản lý tài liệu.

Diễn tập Ban Thường vụ cấp xã ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Ngay sau khai mạc, các lực lượng bước vào diễn tập giai đoạn 1 với những nội dung: Chuyển lực lượng vũ trang cấp xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Điểm nhấn là các hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; triển khai chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; hội nghị UBND cấp xã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hành xử trí tình huống A2 về phòng thủ dân sự; hội nghị Đảng ủy cấp xã ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến.