Bắc Ninh tổ chức 'Đêm hội Trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ'

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, gắn với dấu mốc Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra chặng đường phát triển mới cho quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Mở đầu chương trình là lễ trao giải các đội thi tại Hội thi trưng bày mâm ngũ quả, thiết kế và trình diễn linh vật Trung thu truyền thống, trình diễn thời trang.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã mang lại không khí rộn ràng cho chương trình. Ảnh: A.T

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng nhấn mạnh chăm lo cho thiếu nhi không chỉ mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp mà còn tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển. Thời gian qua, các cấp Đoàn, Đội trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, nhất là với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Ninh trao 100 suất học bổng đỡ đầu “Nâng bước em đến trường” cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Mỗi suất trị giá 12 triệu đồng trong 2 năm, tương đương 500.000 đồng/tháng.

Đáng chú ý, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố trao 5.000 suất quà, tổng trị giá 2 tỷ đồng, hướng tới thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Trình diễn linh vật Trung thu truyền thống năm. Ảnh: A.T

Các Thiếu nhi Bắc Ninh tham gia chương trình. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Các đại biểu trao học bổng, quà cho học sinh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Dịp này, 500 suất quà cùng thiết bị học tập, thiết bị phục vụ sinh hoạt cũng được trao tặng thiếu nhi tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục chuyên biệt và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1.

Khép lại đêm hội là nghi thức phá cỗ Trung thu, màn trình diễn Lân sư rồng và chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy, Tuấn Cry, ERIK, Minh Ngọc, nhóm OPLUS, Ali Thục Phương cùng hàng trăm thiếu nhi.

Trước đó, tối 21/9, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc màu trăng rằm” và Liên hoan Lân sư rồng, trình diễn linh vật Trung thu truyền thống năm 2026, thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân tham gia.