Bắc Ninh tổ chức cuộc thi vườn cây ăn quả đẹp năm 2026

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cuộc thi dự kiến lựa chọn 10 vườn cây ăn quả tiêu biểu nhất trong số 65 vườn quả đẹp vừa được Chủ tịch UBND thành phố công nhận. Đối tượng tham gia gồm các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác có vườn trồng cam, bưởi, táo, ổi. Quy mô vườn từ 0,5 ha trở lên đối với cá nhân và từ 5 ha trở lên đối với hợp tác xã.

Vườn cây ăn quả của Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải (phường Chũ). Ảnh tư liệu.

Các vườn tham gia được đánh giá dựa trên những tiêu chí chính như: Cảnh quan, bố trí cây trồng, hệ thống tưới tiêu; kỹ thuật chăm sóc, năng suất, chất lượng sản phẩm; sử dụng vật tư nông nghiệp, bảo vệ môi trường; liên kết tiêu thụ, hiệu quả kinh tế và khả năng đón khách tham quan, trải nghiệm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 16 - 19/11, các địa phương lựa chọn giới thiệu vườn quả tiêu biểu đăng ký tham gia cuộc thi. Từ ngày 20 - 25/11/2026, Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm. Từ ngày 26/11 đến 3/12/2026, Ban Tổ chức đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các vườn cây ăn quả đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp người dân và du khách trong, ngoài nước biết đến. Những chủ vườn đạt giải sẽ được công bố và trao Giấy chứng nhận tại đêm khai mạc Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026.

Thông qua cuộc thi, thành phố hướng tới xây dựng những vườn cây ăn quả đẹp, sản xuất an toàn, hiệu quả; quảng bá sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy liên kết tiêu thụ và phát triển du lịch nông nghiệp, phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng ổn định, bền vững.

Thành phố Bắc Ninh có khoảng 53,7 nghìn ha cây ăn quả. Thời điểm này, nhiều loại cây như: Cam, bưởi, táo, ổi... đang bước vào vụ thu hoạch rộ. Qua khảo sát, đánh giá của ngành chuyên môn, nông dân các vùng trồng tiếp tục áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, nâng cao năng suất. Nhờ vậy sản lượng quả năm 2026 ước đạt hơn 118,5 nghìn tấn, tăng 18,7% so với năm 2025.