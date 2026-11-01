Bắc Ninh tổ chức chương trình “Ươm mầm hữu nghị” năm 2026

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố giới thiệu về các di sản văn hóa được UNESCO ghi danh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh bày tỏ vui mừng khi chương trình “Ươm mầm hữu nghị” tiếp tục được duy trì qua nhiều năm, trở thành hoạt động giao lưu thường niên có ý nghĩa thiết thực.

Chương trình góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa sinh viên Lào với người dân địa phương, đồng thời vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và đoàn sinh viên Lào tham quan tại Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng.

Qua những trải nghiệm và tình cảm có được từ chương trình, mỗi sinh viên, nghiên cứu sinh sẽ là một đại sứ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bắc Ninh thân thiện, giàu truyền thống văn hóa đến bạn bè Lào. Đồng thời, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tham quan Đền Bà Chúa Then (ở phường Kép), tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hóa, tín ngưỡng dân gian của người Việt; tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao tại Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng, tổ dân phố Huyện, phường Cảnh Thụy để tìm hiểu quy trình sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế, chương trình góp phần giúp sinh viên Lào hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam, tăng cường tình cảm gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.