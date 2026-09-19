Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại'

Với thời lượng 80 phút, chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” được dàn dựng công phu, đặc sắc, gồm tiết mục khai từ và 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”; “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại”; “Xin chào thành phố Bắc Ninh”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt và pháo hoa chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh diễn ra vào tối 19.9

Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị như: NSND Thúy Hường, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hoàng Bách, Oplus, Thu Hằng, Tuấn Cry, Minh Ngọc.

Bên cạnh đó là nghệ sĩ của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh, Vũ đoàn Phong Nguyễn, Đoàn nghệ thuật HT, ASP’ Orchestra, CLB Thiếu nhi Ngôi sao xanh, Trung đoàn 95 - Sư đoàn 325 Quân đoàn 12, Trường Cao đẳng Bắc Giang.

Các chương được dàn dựng công phu, mới mẻ, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, nghệ thuật thực cảnh với những ca khúc hiện đại, tạo nên bức tranh nghệ thuật từ chiều sâu văn hóa Kinh Bắc đến nhịp sống trẻ trung của thành phố Bắc Ninh hôm nay.

NSND Thuý Hường và nhiều nghệ sĩ các nhà hát nghệ thuật truyền thống tham gia chương trình

Nhiều tiết mục giàu cảm xúc và đậm bản sắc sẽ được thể hiện như: Bắc Ninh - Kinh Bắc, Khúc bình minh Kinh Bắc, 3 tầm 7 nhớ 9 còn thương, Huyền sử ca Kinh Bắc, Lên đàng, Ca ngợi Hồ Chủ tịch - Vầng thái dương, Áo mùa đông - Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Những cô gái quan họ - Thành phố miền quan họ, Xin chào thành phố Bắc Ninh, Giai điệu Việt Nam mình, Nhà tôi có treo một lá cờ, Tôi yêu Việt Nam; Rực rỡ Việt Nam tôi…

Điểm đáng chú ý của chương trình không nằm ở quy mô hay sự quy tụ của nhiều nghệ sĩ tên tuổi mà ở cách những giá trị văn hóa Kinh Bắc được đặt trong một không gian nghệ thuật đương đại.

Từ Quan họ, Chèo, những thanh âm và hình tượng đã làm nên “căn cước” vùng đất Kinh Bắc, chương trình từng bước mở ra một Bắc Ninh trẻ trung, năng động và hướng tới tương lai. Sự chuyển tiếp ấy khiến “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” không chỉ là tên gọi mà trở thành đường dây xuyên suốt của chương trình.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hòa Minzy, Tuấn Cry gắn với ca khúc Bắc Bling "trăm triệu view" tạo thêm một điểm nhấn cho câu chuyện giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Nếu Quan họ đại diện cho chiều sâu văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ thì Bắc Bling cho thấy những chất liệu văn hóa ấy hoàn toàn có thể bước vào đời sống âm nhạc đương đại bằng một diện mạo mới, gần gũi hơn với công chúng trẻ.

Truyền thống ở đây không bị đặt sang một bên để nhường chỗ cho hiện đại, mà được tiếp nối bằng một ngôn ngữ mới, một cách kể mới và một phương thức lan tỏa mới.

Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ của nghệ thuật truyền thống với các ca sĩ được yêu thích trong đời sống âm nhạc hiện nay vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một lựa chọn sân khấu. Đó là cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, giữa ký ức văn hóa và nhịp sống hiện đại, giữa những giá trị bản địa và cách tiếp cận của công chúng đương đại.

Từ "Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ" đến “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” rồi “Xin chào thành phố Bắc Ninh”, chương trình như một dòng chảy nối quá khứ với hiện tại và mở ra tương lai.

Ca sĩ Hoà Minzy và nhạc sĩ Tuấn Cry gắn với ca khúc "Bắc Bling"

Trong dòng chảy ấy, văn hóa trở thành một nguồn lực để Bắc Ninh quảng bá hình ảnh của mình rộng hơn. Khi những chất liệu Quan họ, những biểu tượng Kinh Bắc được đưa vào âm nhạc hiện đại và lan tỏa trên các nền tảng số, câu chuyện về một vùng đất văn hiến không còn giới hạn trong không gian địa phương.

Những giá trị ấy có cơ hội đến với công chúng trẻ ở nhiều vùng miền, với du khách trong nước và rộng hơn là bạn bè quốc tế. Đây cũng là cách để văn hóa Kinh Bắc trở thành một “cầu nối” quảng bá hình ảnh Bắc Ninh ra thế giới: không chỉ bằng những giá trị đã được gìn giữ, mà bằng khả năng làm mới, sáng tạo và đưa những giá trị ấy bước vào đời sống đương đại.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh tham gia chương trình

Bởi vậy, trong khoảnh khắc Bắc Ninh đón nhận một dấu mốc mới, sân khấu nghệ thuật không chỉ kể câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống. Sân khấu ấy còn cho thấy một Bắc Ninh đang chủ động viết tiếp câu chuyện của mình: mang theo mạch nguồn Kinh Bắc để vươn cao trong thời đại mới, nơi bản sắc văn hóa vừa là ký ức, vừa là sức mạnh và cũng có thể trở thành ngôn ngữ quảng bá một thành phố tới thế giới.

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại 2 điểm: Quảng trường 3.2 (phường Bắc Giang) và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) để nhấn mạnh thêm, Bắc Ninh mang theo chiều sâu văn hóa Kinh Bắc để bước vào thời đại mới.

Nơi đây, bản sắc không chỉ được gìn giữ mà còn được làm mới, lan tỏa và trở thành một phần sức mạnh để thành phố tự tin giới thiệu mình với bạn bè trong nước và quốc tế.