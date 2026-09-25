Bắc Ninh: Tín dụng ưu đãi tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số

Chính sách sát nhu cầu

Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và tổ chức chính trị - xã hội rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Các chính sách cho vay được niêm yết công khai tại điểm giao dịch, giúp người dân thuận lợi tiếp cận và giám sát quá trình thực hiện.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lục Ngạn thăm mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của gia đình ông Vi Văn Hội, thôn An Thịnh, xã Lục Ngạn.

Theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số và một số đối tượng đủ điều kiện được vay vốn để hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Mức vay, lãi suất và thời hạn được thiết kế phù hợp với từng chương trình, trong đó nhiều khoản vay có lãi suất chỉ 3%/năm (lãi suất cho vay hiện nay của các ngân hàng thương mại dao động từ 8,4% - 11,2%/năm), thời hạn tối đa 15 năm, tạo điều kiện để hộ vay có thời gian đầu tư, phát triển sản xuất và trả nợ. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị còn mở rộng đối tượng vay đến các hộ nghèo, cận nghèo và doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện là người ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Hiệu quả tín dụng chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực tế cho thấy, việc tổ chức triển khai theo hướng sát cơ sở đã giúp chính sách đến gần hơn với người dân. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho biết: “Để chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu, Chi nhánh chỉ đạo các phòng giao dịch chủ động báo cáo, tham mưu UBND cấp xã, trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách cùng cấp triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một cách đồng bộ, chặt chẽ”.

Cùng với đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức các lớp tập huấn cán bộ ban giảm nghèo, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn ở thôn, bản, tổ dân phố. Qua đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nhanh chóng tiếp cận vốn vay ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống của gia đình.

Vốn ưu đãi mở lối thoát nghèo

Hiệu quả của chính sách tín dụng không chỉ thể hiện ở số vốn được giải ngân mà còn ở những thay đổi cụ thể trong đời sống và sản xuất của người vay. Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ có điều kiện đầu tư cây, con giống mới, xây dựng chuồng trại, mua sắm thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế hàng hóa.

Vợ chồng ông Vi Văn Lý, thôn Vựa Trong, xã Biên Sơn chăm sóc đàn ngựa sinh sản.

Tại thôn Vựa Trong, xã Biên Sơn, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi này đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ông Vi Văn Lý là một điển hình, từng thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình chỉ nuôi được một vài con ngựa dù địa phương có lợi thế về đồng cỏ và nghề nuôi ngựa thịt. Từ năm 2021, thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn, gia đình ông được vay hai đợt, tổng cộng 100 triệu đồng để mua ngựa giống và xây dựng chuồng trại. Có thêm vốn đầu tư, đàn ngựa của gia đình hiện tăng lên hơn 10 con, mỗi năm cho sinh sản 5 - 6 ngựa con, mang lại lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông còn được vay gần 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để xây dựng công trình vệ sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt. “Nếu không có nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách, gia đình tôi không thể có được như ngày hôm nay. Hiện gia đình tôi đã thoát nghèo, xây được nhà mới khang trang”, ông Lý chia sẻ.

Còn tại thôn An Thịnh, xã Lục Ngạn, năm 2025 ông Vi Văn Hội, dân tộc Nùng đã sử dụng 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi để mở rộng mô hình nuôi chim bồ câu Pháp. Trước đó, gia đình ông đã nuôi vài trăm con chim bồ câu Pháp và nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả kinh tế nhưng thiếu vốn để đầu tư quy mô lớn hơn. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, ông Hội mua thêm con giống, xây mới chuồng nuôi, lắp đặt hệ thống máng nước tự động, quạt thông gió. Đến nay, đàn chim bồ câu sinh sản của gia đình đã có hơn 6.000 con; mỗi tháng xuất bán khoảng 5 lứa, doanh thu đạt hơn 250 triệu đồng/tháng. Riêng năm nay, gia đình ông ước thu lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng từ mô hình này.

Những trường hợp trên cho thấy, khi nguồn vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với điều kiện thực tế, hiệu quả không chỉ dừng ở việc hỗ trợ một hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ năm 2022 đến nay, toàn thành phố đã có 743 khách hàng là người dân tộc thiểu số được vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, với tổng số tiền giải ngân 49,2 tỷ đồng. Trong đó, 357 hộ vay 33,66 tỷ đồng để chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất. Đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ đạt 46,5 tỷ đồng với 710 khách hàng còn dư nợ.

Thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tiếp tục phối hợp rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện; tạo thuận lợi để người dân hoàn thiện thủ tục, tiếp cận vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích. Tín dụng ưu đãi thực sự trở thành điểm tựa giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.