Vào khoảng 13 giờ ngày 17/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) nhận được tin báo về một vụ đuối nước ở sông Cầu, phường Vũ Ninh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) tìm thấy nạn nhân đuối nước ở sông Cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng thuộc Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đại Phúc nhanh chóng đến hiện trường. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và Công an phường Vũ Ninh triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ việc có dòng nước chảy xiết, mực nước sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai đội hình rà câu, lặn tìm kiếm dưới nước. Sau khoảng 10 phút tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân.

Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc áo thun cộc tay màu đen, quần bò, dáng người gầy. Hiện nạn nhân đã được đưa về cơ sở y tế để thực hiện các thủ tục lấy dấu vân tay, xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân.

Công an thành phố đề nghị người dân nếu biết thông tin về nạn nhân hoặc có người thân mất liên lạc với đặc điểm nhận dạng nêu trên, khẩn trương báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xác minh, giải quyết theo quy định.