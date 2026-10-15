Bắc Ninh tìm được nhà đầu tư dự án khu dân cư hơn 165 tỷ đồng

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Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh vừa ký ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp dịch vụ xã Đồng Hưu, nay thuộc xã Đồng Kỳ. Theo quyết định, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vũ Phạm là nhà đầu tư trúng thầu.

Dự án được triển khai nhằm hình thành khu dân cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, kết hợp các công trình dịch vụ công cộng và không gian cây xanh; hướng tới cải thiện môi trường sống, tăng khả năng kết nối hạ tầng trong và ngoài khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 10,67 ha, nằm trong tổng diện tích quy hoạch 12,58 ha. Phần diện tích thực hiện dự án không bao gồm đất ở, nhà văn hóa hiện trạng và đất trường học đã được đầu tư xây dựng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.000 người.

Các hạng mục đầu tư gồm san nền, đường giao thông, bãi đỗ xe, ga rác, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, cấp nước sinh hoạt kết hợp phòng cháy, chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng công cộng và thông tin liên lạc. Dự án cũng đầu tư cây xanh trên hè đường, khuôn viên cây xanh, trạm xử lý nước thải và hạ tầng các khu đất thương mại dịch vụ, văn hóa, y tế. Đối với công trình nhà ở, dự án không xây thô, hoàn thiện mặt tiền.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 165,42 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 47,89 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn, nhà đầu tư phải bố trí tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 33,08 tỷ đồng; phần vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác tối đa 80%, tương đương khoảng 132,34 tỷ đồng.

Theo quyết định, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vũ Phạm đề xuất giá trị hiệu quả sử dụng đất bằng 2,68% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Về tiến độ, thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư là 18 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi được giao đất hoặc cho thuê đất, nhà đầu tư có 30 tháng để thực hiện dự án. Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

UBND TP Bắc Ninh giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Bắc Ninh số 1 tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư. Sau khi hợp đồng được ký kết, đơn vị này có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định pháp luật, bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ tài chính và cam kết đã đề xuất.