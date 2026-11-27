Việc rà soát bảo đảm đúng quan hệ huyết thống, đầy đủ các nhóm thân nhân, xuyên suốt, liên tục.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Bắc Ninh) thực hiện các bước lấy dấu vân tay, thông tin của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thực hiện hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) về rà soát, bổ sung thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ thu mẫu ADN theo công nghệ mới, Công an thành phố Bắc Ninh chỉ đạo công an các xã, phường khẩn trương rà soát, xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin thân nhân liệt sĩ trên hệ thống phần mềm thu thập thông tin dân cư mở rộng.

Theo hướng dẫn mới, công nghệ giám định ADN không phân biệt thân nhân theo dòng mẹ hay dòng bố mà ưu tiên quan hệ huyết thống gần nhất. Do đó, việc rà soát phải được thực hiện đầy đủ theo 3 nhóm ưu tiên.

Cụ thể, nhóm ưu tiên 1 gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ và anh, chị, em cùng bố, cùng mẹ với liệt sĩ. Nhóm ưu tiên 2 gồm: Ông, bà nội, ngoại; cháu nội, cháu ngoại; con của anh, chị, em cùng bố, cùng mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác bố hoặc cùng bố khác mẹ; anh, chị, em ruột của bố đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ. Nhóm ưu tiên 3 gồm: Chắt của liệt sĩ; con của anh, chị, em cùng mẹ khác bố hoặc cùng bố khác mẹ; con của anh, chị, em ruột của bố đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ.

Công an các xã, phường căn cứ danh sách liệt sĩ thuộc diện rà soát, chủ động phối hợp với UBND cùng cấp, gia đình liệt sĩ và người đang hưởng chế độ để xác minh, thu thập thông tin thân nhân thuộc cả 3 nhóm ưu tiên.

Quá trình thực hiện phải đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác định chính xác quan hệ huyết thống và cập nhật đầy đủ lên hệ thống thu thập thông tin dân cư mở rộng. Mỗi thân nhân phải được liên kết đúng với liệt sĩ tương ứng.

Đặc biệt, công an các xã, phường phải rà soát toàn bộ thân nhân thuộc 3 nhóm ưu tiên, không chỉ dừng lại ở một hoặc hai người. Cùng với đó, thông tin liệt sĩ phải được đối chiếu chính xác theo Bằng Tổ quốc ghi công. Trường hợp thông tin trên bằng khác với danh sách do UBND cung cấp, phải cập nhật theo đúng Bằng Tổ quốc ghi công; tuyệt đối không nhập sai số bằng hoặc sai quan hệ huyết thống của thân nhân với liệt sĩ.

Công an thành phố Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai nghiêm túc, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu rà soát, cập nhật.

Giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công an cấp xã; kịp thời phát hiện những trường hợp chưa được rà soát, chưa cập nhật thông tin, nhất là các liệt sĩ chưa xác định được phần mộ. Đồng thời tổng hợp kết quả, báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trước ngày 5/12/2026.

Việc triển khai đồng bộ, chặt chẽ từ cơ sở góp phần hoàn thiện dữ liệu thân nhân liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu mẫu, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình người có công.