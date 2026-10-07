Kết quả này cho thấy sức sản xuất của trung tâm công nghiệp điện tử tiếp tục được mở rộng, đồng thời, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và giá trị tham gia vào chuỗi cung ứng.

Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô xuất nhập khẩu. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2026 đạt 12,03 tỷ USD, đưa lũy kế 9 tháng lên khoảng 87,486 tỷ USD, tăng 39,54% so với cùng kỳ năm 2025. Với mục tiêu 110 tỷ USD trong năm 2026, kết quả này đạt 79,53% kế hoạch; theo ước tính của ngành công thương, kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể đạt 106,04% kế hoạch.

Các thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản. Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục tập trung vào các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao; trong đó, điện thoại các loại và linh kiện đạt khoảng 55,52 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 26,51 tỷ USD; hàng dệt may, da giày đạt khoảng 1,17 tỷ USD.

Ở chiều nhập khẩu, lũy kế 9 tháng kim ngạch đạt khoảng 90,32 tỷ USD, tăng 50,84% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc) là những thị trường nhập khẩu chính. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: điện thoại và linh kiện 56,86 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 26,45 tỷ USD; máy móc, thiết bị 3,78 tỷ USD.

Cùng với đà tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 12.007,5 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán. Kết quả này có sự đóng góp từ việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mở rộng đầu tư, gia tăng nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định, xây dựng nhà máy và nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Tuy nhiên, nhập khẩu đang tăng nhanh hơn xuất khẩu trong 9 tháng qua, với nhập siêu khoảng 2,8 tỷ USD. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, diễn biến này gắn với nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp điện tử, công nghệ cao và doanh nghiệp FDI trên địa bàn; trong đó, nhiều loại máy móc, thiết bị, linh kiện, nguyên vật liệu được nhập khẩu để phục vụ sản xuất, gia công và xuất khẩu.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh Nguyễn Minh Hiếu cho rằng, việc nhập siêu cần được nhìn nhận trong mối quan hệ với quá trình thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất trên địa bàn. Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI, đang có nhu cầu lớn về máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và linh kiện phục vụ sản xuất; trong đó, có sản xuất hàng xuất khẩu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh.

Theo ông Nguyễn Minh Hiếu, để từng bước bảo đảm cân bằng cán cân thương mại và nâng cao chất lượng tăng trưởng, Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút các dự án công nghệ cao, sản xuất điện tử có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn; đồng thời, tăng cường năng lực xuất khẩu. Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa, tăng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi sản xuất và cung ứng của các doanh nghiệp FDI.

"Nếu thu hút đầu tư nhưng chủ yếu dừng ở gia công, lắp ráp, phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu thì kim ngạch nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng cao. Vì vậy, cùng với thu hút đầu tư, tỉnh cần quan tâm nâng cao giá trị gia tăng và tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm xuất khẩu", ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi đơn hàng của các doanh nghiệp điện tử, công nghệ cao và doanh nghiệp FDI trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn đứng trước những tác động từ biến động kinh tế thế giới, xu hướng bảo hộ thương mại và chính sách thuế quan của một số thị trường lớn.

Trước yêu cầu duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu trong tình hình thị trường quốc tế có nhiều biến động, ngành công thương phối hợp với các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), thực hiện tốt quy định về xuất xứ hàng hóa; đồng thời, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Trong 9 tháng, Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết 9.564 hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cấp C/O, tự chứng nhận xuất xứ và tận dụng ưu đãi từ các FTA. Sở cũng rà soát, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về xuất xứ hàng hóa.

Với quy mô xuất nhập khẩu 177,8 tỷ USD sau 9 tháng, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm sản xuất, xuất khẩu lớn của cả nước. Tuy nhiên, kết quả này cũng cho thấy yêu cầu chuyển dịch mô hình tăng trưởng đang trở nên rõ hơn: không chỉ tăng kim ngạch mà phải tăng giá trị tạo ra tại địa phương, nâng tỷ lệ nội địa hóa và nâng vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng, qua đó tạo nền tảng để tăng trưởng xuất khẩu bền vững hơn trong những năm tới.