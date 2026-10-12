Bắc Ninh: Tiếp sức để người nghèo vươn lên

Hiệu quả thiết thực nhờ được hỗ trợ bò sinh sản

Với những gia đình còn nhiều khó khăn, một con bò sinh kế được trao tặng không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà còn là tài sản tích lũy, phát triển, sinh sôi theo thời gian. Từ nguồn bò được trao, nhiều hộ đã giảm bớt khó khăn và chủ động hơn trong cuộc sống.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Ninh trao bò cho người dân khó khăn tại phường Hiệp Hòa.

Tại thôn Ngọc Kim, xã Tân Yên, gia đình chị Phạm Thị Sáu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất do ung thư. Chị thành trụ cột gia đình, nuôi 3 con đang trong độ tuổi đến trường. Nắm bắt thông tin đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên (trước sáp nhập) trao tặng gia đình 1 con bò cái. Nhờ chăm sóc theo đúng hướng dẫn, bò mẹ sinh sản nhiều lứa, tạo thành nguồn tài sản được tích lũy qua từng năm. Hiện nay, gia đình chị đã thoát nghèo. Chị Sáu xúc động nói: “Từ con bò cái được tặng năm 2023, đến nay đã đẻ 3 lứa bê nên gia đình tôi có thêm nguồn thu trang trải cho cuộc sống bớt khó khăn”. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, từ năm 2023 đến nay, cháu Phạm Văn Hiếu (sinh năm 2013) - con trai chị Sáu còn được Hội Chữ thập đỏ xã trao học bổng cho Hiếu với mức khoảng 700 nghìn đồng/tháng.

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2026-2030, toàn thành phố có hơn 7,7 nghìn hộ nghèo, chiếm 0,91%; hơn 13,5 nghìn hộ cận nghèo, chiếm 1,58%, tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thực tế này đòi hỏi các giải pháp cải thiện thu nhập trước, đồng thời tạo nền tảng để người dân chủ động ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Hoạt động trao bò sinh sản được Hội Chữ thập đỏ các cấp duy trì nhiều năm. Mới đây, chị Lê Thị Đông ở thôn Lý Viên, xã Xuân Cẩm cũng được trao tặng một con bò giống. Được nhà tài trợ hướng dẫn, hơn 6 tháng nay, con bò nhà chị vẫn phát triển bình thường. Chị Đông là mẹ đơn thân, hiện nuôi hai người con và chăm sóc mẹ già. Năm 2025, anh trai chị qua đời sau một thời gian điều trị bệnh. Những biến cố trong gia đình khiến chị phải dành phần lớn thời gian ở nhà chăm mẹ già và các con, không thể đi làm thường xuyên. Khi được hỗ trợ con bò, chị Đông có thêm một hướng sinh kế phù hợp với điều kiện của gia đình.

Chị Sáu, chị Đông đều là những hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi từ chương trình “Ngân hàng bò” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Đây là một trong những mô hình trọng tâm, góp phần hỗ trợ người dân có thêm tư liệu sản xuất, tạo sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp thành phố đã tiếp nhận, chuyển giao 377 con bò giống, tổng trị giá 6,4 tỷ đồng từ Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Nhân đạo thành phố trao tặng các gia đình khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Hướng tới sinh kế bền vững

Giá trị của hoạt động nhân đạo không chỉ dừng ở thời điểm trao tặng mà cần được phát huy, tạo thêm sinh kế và động lực để người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Vì vậy, Hội Chữ thập đỏ các cấp ngày càng chú trọng lựa chọn hình thức trợ giúp phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng gia đình như: Hỗ trợ tiền mặt, phương tiện sản xuất, nhà ở, học bổng… Qua đó, nguồn lực nhân đạo được sử dụng đúng địa chỉ, kịp thời, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biên Sơn.

Cách làm này được triển khai linh hoạt thông qua các chương trình, cuộc vận động như: Chợ Tết Nhân ái; mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo... Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 1,8 tỷ đồng sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 18 xã, phường. Việc gắn hỗ trợ sinh kế với nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ, công khai tiêu chí lựa chọn, mức hỗ trợ và kiểm tra quá trình sử dụng nguồn lực; bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2026-2030, toàn thành phố có hơn 7,7 nghìn hộ nghèo, chiếm 0,91%; hơn 13,5 nghìn hộ cận nghèo, chiếm 1,58%, tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thực tế này đòi hỏi các giải pháp cải thiện thu nhập trước, đồng thời tạo nền tảng để người dân chủ động ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo. Từ đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố từng bước đổi mới phương thức trợ giúp, chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành theo nhu cầu, chú trọng phục hồi khả năng tự chủ và phát triển sinh kế, lấy người dân, cộng đồng làm trung tâm.

Mới đây, Hội Chữ thập đỏ và Liên minh Hợp tác xã thành phố ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026-2031. Theo chương trình phối hợp, 2 bên phấn đấu triển khai ít nhất 10 mô hình hợp tác xã gắn với các phong trào, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ. Hằng năm, lựa chọn ít nhất 2 xã, phường có hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc điều kiện phát triển mô hình mới; ưu tiên xây dựng ít nhất 2 mô hình sinh kế thí điểm gắn với “Chợ Nhân đạo”, “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo” và các chương trình an sinh xã hội. Đồng thời, tổ chức ít nhất 1 đợt hướng dẫn, tập huấn, tư vấn về quản lý, điều hành tổ hợp tác, hợp tác xã và phát triển sinh kế.

Được biết, các nội dung ký kết sẽ được Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai ngay trong quý IV, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, thiết thực, đáp ứng nhu cầu sinh kế của người dân, vì mục tiêu thoát nghèo bền vững.