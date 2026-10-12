Bắc Ninh: Tiếp cận đa chiều cho trẻ rối loạn phát triển ngôn ngữ

Ngày 9/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh (Liên hiệp hội) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Bắc Ninh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tiếp cận đa chiều và giải pháp can thiệp đồng bộ cho trẻ rối loạn phát triển ngôn ngữ lứa tuổi mầm non”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Liên hiệp hội; giảng viên các khoa Sư phạm, Y học, Điều dưỡng - Kỹ thuật y học; cán bộ Trung tâm Giáo dục hòa nhập và Kỹ năng sống cùng đông đảo sinh viên các ngành Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y sĩ đa khoa.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội thành phố Bắc Ninh và ông Đỗ Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Ninh đồng chủ trì tọa đàm.

Tại toạ đàm, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, đánh giá đúng đặc điểm và nhu cầu của từng trẻ, tránh tâm lý chủ quan cho rằng trẻ chậm nói sẽ tự khắc phục khi lớn lên. Khó khăn về ngôn ngữ không chỉ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp mà còn có thể tác động đến nhận thức, cảm xúc, hành vi, kỹ năng xã hội và khả năng hòa nhập của trẻ.

Các tham luận tập trung vào nhiều khía cạnh của công tác can thiệp sớm, thực trạng rối loạn phát triển ngôn ngữ, việc nhận diện đúng các biểu hiện khó khăn, kết hợp thông tin từ gia đình, giáo viên và đánh giá chuyên môn để lựa chọn hướng hỗ trợ phù hợp.

Một số ý kiến làm rõ mối liên hệ giữa hạn chế trong giao tiếp với những khó khăn về điều chỉnh cảm xúc, hành vi và tương tác với bạn bè. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về việc ứng dụng công nghệ và công cụ tương tác số trong hỗ trợ phát triển ngôn ngữ; tận dụng tương tác với bạn bè cùng lớp để khuyến khích trẻ chủ động giao tiếp; đồng thời phát huy vai trò của cha mẹ thông qua các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại tọa đàm là tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và đội ngũ chuyên môn. Gia đình cần chủ động quan sát, nhận biết dấu hiệu bất thường và duy trì hỗ trợ trẻ trong sinh hoạt hằng ngày; nhà trường cần xây dựng môi trường giao tiếp tích cực, nâng cao năng lực nhận diện sớm và thường xuyên trao đổi với phụ huynh; các cơ sở chuyên môn phối hợp đánh giá, xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp với đặc điểm của từng trẻ. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với mục tiêu cụ thể, bảo đảm an toàn và không thay thế tương tác trực tiếp giữa trẻ với người lớn.

Các ý kiến trao đổi tại chương trình góp phần làm rõ thực trạng, những khó khăn và yêu cầu đặt ra trong hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển ngôn ngữ; đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp giữa các bên liên quan, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ trong thời gian tới.