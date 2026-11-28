Nhiều điểm tập kết phế liệu tự phát trong khu dân cư

Khoảng 4 giờ 19 phút ngày 27/11, lửa bùng phát tại một kho tập kết phế liệu tự phát ở tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh. Chất cháy chủ yếu là pallet, thùng sơn, phế liệu sắt, nhôm... Ngọn lửa lan sang hai hộ dân liền kề, làm sập mái tôn và cháy một xe ô tô.

Bãi tập kết này được thuê từ đất nông nghiệp của người dân làm kho, bãi từ nhiều năm nay. Dù chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở, xử lý, vi phạm vẫn tái diễn.

Bãi tập kết phế liệu trái phép ở tổ dân phố Ninh Khánh (phường Nếnh) xảy ra cháy rạng sáng 27/11.

Trước đó, ngày 19/2, tại khu Phú Điền, tổ dân phố Vĩnh Thọ, phường Phù Khê cũng xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại điểm thu mua phế liệu. Đám cháy tạo cột khói đen cao hàng chục mét, người dân phải khẩn trương di chuyển tài sản. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã huy động nhiều phương tiện, nhân lực đến hiện trường.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, các điểm tập kết phế liệu nằm xen trong khu dân cư còn gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Tại các tuyến đường Xương Giang, Nguyễn Văn Cừ, Châu Xuyên (phường Bắc Giang) và xã Tân Chi, nhiều cơ sở chất giấy vụn, bìa các-tông, nhựa, sắt thép tràn ra cửa, lối đi. Một số cơ sở tận dụng lòng đường để phơi giấy vụn, túi ni-lông bị ướt, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Đồng thời gây khó khăn cho phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Phế liệu chất kín lối đi tại một hộ dân ở phường Bắc Giang.

Chị Đoàn Thị Dương ở tổ dân phố Vân Cốc 1 (phường Nếnh) cho biết: "Nhà tôi ở gần một điểm thu gom, tập kết phế liệu. Cũng như nhiều hộ dân ở đây, tôi luôn lo lắng vì không biết trong những đống vật liệu có chứa chất nguy hiểm hay vật liệu nổ hay không? Việc phế liệu chất cao, lấn chiếm lối đi khiến các hộ xung quanh đi lại bất tiện. Vụ cháy tại tổ dân phố Ninh Khánh vừa qua khiến chúng tôi rất lo lắng".

Phế liệu thu gom có thành phần đa dạng, từ thiết bị điện tử, dây điện, nhựa, xốp đến vỏ bình gas, thùng chứa sơn, dầu nhớt, ắc quy... Một số vật dụng có thể tồn dư xăng, dầu, hóa chất. Khi tập kết số lượng lớn tại nơi chật hẹp, không phân loại, thiếu phương tiện chữa cháy, nguy cơ cháy lan rất cao.

Đáng lo ngại, phế liệu còn có thể lẫn vũ khí, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn (huyện Yên Phong cũ) từng khiến 2 người tử vong, 7 người bị thương, 5 ngôi nhà bị vùi lấp là bài học đắt giá về công tác bảo đảm an toàn tại những cơ sở này.

Bìa các - tông và các vật dụng bày lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại một cơ sở thu gom phế liệu ở xã Tân Chi.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng đem những tài sản như dây cáp điện, thiết bị, máy móc, vật tư công trình trộm cắp đến các cơ sở thu mua để tiêu thụ, gây khó khăn cho việc phát hiện, truy tìm tang vật.

Trung tá Trịnh Đăng Hưng, Trưởng Công an phường Bồng Lai cho biết: "Qua điều tra một số vụ trộm cắp cáp điện trên địa bàn, cơ quan công an đã xác định, thu giữ tang vật liên quan. Các đối tượng tách lớp vỏ cáp để lấy lõi đồng bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Trước tình hình đó, Công an phường chủ động rà soát, quản lý các đối tượng nghi vấn, đồng thời tuyên truyền để các cơ sở nâng cao cảnh giác, không tiếp nhận tài sản không rõ nguồn gốc và kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường".

Quản lý đồng bộ, không để vi phạm kéo dài

Dọc các tuyến quốc lộ 31, 17, 18 và đường tỉnh 293, 295B, 287… có nhiều điểm thu mua phế liệu hoạt động nhộn nhịp. Tuy nhiên, công tác quản lý các cơ sở này ở một số địa phương còn bất cập, nhất là việc thống kê, nắm địa bàn và kiểm tra điều kiện hoạt động.

Cơ sở thu gom phế liệu ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang nằm giữa khu dân cư, lấn chiếm hành lang giao thông.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, việc rà soát số lượng, địa điểm các cơ sở thu mua phế liệu chưa được thực hiện đầy đủ vì vậy công tác rà soát, thống kê các cơ sở thu mua phế liệu tại các địa phương được đặt ra nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh. Ông Tạ Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Yên cho biết: "Từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ tập trung rà soát, cập nhật đầy đủ số lượng, địa điểm các cơ sở; đồng thời chấn chỉnh hoạt động và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp tái phạm".

Hoạt động thu mua phế liệu phải tuân thủ các quy định về đăng ký kinh doanh, đất đai, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn cơ sở hoạt động không đúng địa điểm, sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn. Nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, những vi phạm này có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Vì vậy, chính quyền địa phương cần chủ động nắm địa bàn, lập danh sách, phân loại các cơ sở theo quy mô, tính chất hoạt động; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, đăng ký kinh doanh, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của chủ sử dụng đất, người thuê đất và chủ cơ sở. Những trường hợp vi phạm kéo dài phải được xử lý kiên quyết, đình chỉ hoạt động hoặc cưỡng chế di dời nếu cố tình tái phạm.

Vật liệu tái chế khi cháy sinh khói độc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe khiến nhiều hộ ở khu Phú Điền, tổ dân phố Vĩnh Thọ (phường Phù Khê) phải tạm di chuyển chỗ ở.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền địa phương, lực lượng công an và các đơn vị chuyên môn cần phối hợp kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc phế liệu; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Công an thành phố đã chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ rà soát các cơ sở thu mua, tập kết phế liệu, yêu cầu chủ cơ sở cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Hoạt động thu mua, tái chế phế liệu cần được quản lý chặt chẽ, quy hoạch phù hợp và bảo đảm an toàn. Đối với những cơ sở thu gom, tập kết tự phát trong khu dân cư, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy, gây ô nhiễm môi trường… các địa phương cần kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động hoặc cưỡng chế di dời nếu cố tình tái phạm. Đây là yêu cầu cần thiết để hoạt động thu mua, tái chế phế liệu hoạt động đúng hướng, không trở thành kẽ hở cho các hành vi vi phạm pháp luật.