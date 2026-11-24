Clip sự việc. Nguồn: Bắc Ninh News

Trước đó, từ phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook ngày 22/11/2026, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý trường hợp điều khiển mô tô có hành vi gây mất an toàn giao thông.

Ngày 24/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 làm việc với anh T.V.Đ. (sinh năm 2001, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh), người điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 98B3-860.xx.

Tại buổi làm việc, anh Đ. thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản đối với 3 lỗi: ngồi về một bên điều khiển xe, điều khiển xe đánh võng trên đường bộ và không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hành vi ngồi về một bên điều khiển xe có mức xử lý tịch thu phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Với hành vi đánh võng trên đường bộ, người vi phạm bị phạt tiền từ 8–10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22–24 tháng. Riêng lỗi không đội mũ bảo hiểm bị phạt tiền từ 400.000–600.000 đồng.

Các hành vi vi phạm được xử lý theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.