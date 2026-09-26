Bắc Ninh: Thuê 2 ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố để đánh bạc, người đàn ông bị khởi tố

Theo thông tin từ Công an TP Bắc Ninh, ngày 13/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn của anh Đ.C.S (SN 1994, trú tại thôn Giáo, xã Đại Đồng, Bắc Ninh) và chị N.T.M (SN 1988, trú tại thôn Nga Trại, xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh) tố giác N.Đ.T (SN 1991, trú tại phường Chi Lăng, Bắc Ninh) có hành vi chiếm đoạt 2 ô tô.

Theo đơn tố giác, T đã chiếm đoạt của anh S một ô tô MG5, màu trắng, biển kiểm soát 99A-946.60; và của chị M một ô tô KIA SP2I, màu trắng, biển kiểm soát 98A-722.98. Các vụ việc xảy ra trong tháng 8/2026. Quá trình điều tra, xác minh, ngày 15/9/2026, N.Đ.T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú về hành vi chiếm đoạt 2 chiếc ô tô trên.

T khai nhận, do ăn chơi, nợ nần, không có tiền trả nên nảy sinh ý định thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố để vay tiền phục vụ đánh bạc (lô, đề) và trả nợ.

Thông qua mạng xã hội Facebook, T biết anh S và chị M có dịch vụ cho thuê ô tô tự lái nên liên hệ thuê xe. Sau khi đưa ra các thông tin gian dối để tạo lòng tin, T ký hợp đồng thuê xe rồi mang phương tiện đi cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với N.Đ.T.

Đối tượng N.Đ.T bị khởi tố vì có hành vi chiếm đoạt 2 ô tô - (ảnh CABN).

Ngày 20/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với N.Đ.T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng hình thức thuê ô tô tự lái để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể sử dụng thông tin, giấy tờ không chính xác hoặc đưa ra những thông tin gian dối để tạo lòng tin, ký hợp đồng thuê xe. Sau khi nhận phương tiện, đối tượng tìm cách mang xe đi cầm cố, thế chấp, bán hoặc chuyển nhượng cho người khác, sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ xe.

Để phòng ngừa, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô tự lái cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin người thuê; đối chiếu giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe và địa chỉ cư trú; lập hợp đồng thuê xe đầy đủ, chặt chẽ; đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp quản lý, theo dõi phương tiện phù hợp.

Đối với người dân có nhu cầu mua, nhận cầm cố, nhận chuyển nhượng ô tô, cơ quan công an khuyến cáo cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, giấy tờ và quyền sở hữu phương tiện; không giao dịch đối với những phương tiện có dấu hiệu bất minh, giá thấp bất thường hoặc không có giấy tờ hợp pháp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn như người thuê không trả xe đúng thời hạn, mất liên lạc, có biểu hiện đưa xe đi cầm cố, bán hoặc chuyển nhượng trái phép, chủ tài sản cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.