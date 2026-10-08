Bắc Ninh thúc tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn 2.100 tỷ đồng

Ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải đã kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Hiệp Hòa, tại phường Hiệp Hòa. Dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục, đang san lấp mặt bằng nhưng còn vướng tuyến đường kết nối và nhu cầu mở rộng diện tích.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa, nghe chủ đầu tư giới thiệu phương án triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Hiệp Hòa. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Ngôi sao xanh và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại HHK làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại tổ dân phố Nghĩa Tiến, phường Hiệp Hòa; diện tích khoảng 4,9 ha, tổng mức đầu tư hơn 2,1 nghìn tỷ đồng. Công suất xử lý đốt 500 tấn rác/ngày đêm, gồm 400 tấn rác sinh hoạt và 100 tấn rác công nghiệp; phát điện 13 MW. Ngoài ra, dự án xử lý chất thải công nghiệp và tái chế với công suất 700 tấn.

Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 4,9 ha, được giao đất trên thực địa và ký hợp đồng thuê đất. Các thủ tục về đầu tư, quy hoạch điện, xây dựng cơ bản hoàn thành. Dự án cũng đã thực hiện khảo sát, phân tích thành phần rác; lập hồ sơ môi trường, tham vấn cộng đồng và thẩm định công nghệ. Về xây dựng, dự án đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoàn thành rà phá bom mìn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở. Công tác thiết kế thiết bị, công nghệ đã hoàn thành.

Hiện nhà đầu tư tập trung chuẩn bị mặt bằng. Tuyến đường tạm qua phần diện tích đã giải phóng mặt bằng của Khu công nghiệp Hòa Yên đã hoàn thành. Đơn vị san lấp đã bóc hữu cơ khoảng 80% diện tích dự án, đồng thời vận chuyển đất vào san lấp. Theo kế hoạch, nhà đầu tư phấn đấu hoàn thành san lấp mặt bằng trong tháng 11/2026, triển khai khoan, ép cọc sau khi có mặt bằng và hướng tới đưa nhà máy vào hoạt động tháng 12/2027.

Chia sẻ về nguyên nhân chậm tiến độ, đại diện nhà đầu tư cho biết, theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng khu vực làm đường phải hoàn thành từ tháng 5/2025 tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xong. Do vậy khó tiếp cận để thực hiện dự án. Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ dự án để bù đắp thời gian chậm do chưa có tuyến đường tiếp cận. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng xem xét cho phép mở rộng dự án thêm khoảng 11,8 ha để bố trí hệ thống tái chế, xử lý tro xỉ và các công trình phụ trợ. Nghiên cứu phương án bố trí khoảng 3 ha đất làm dải cây xanh cách ly quanh khu xử lý chất thải, bảo đảm yêu cầu về môi trường và an toàn khu vực.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa nhà máy vào vận hành. Trong quá trình triển khai, cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Phát biểu kết luận, ông Đào Quang Khải nhấn mạnh đây là dự án quy mô lớn, có ý nghĩa trong xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên tiến độ còn chậm so với kế hoạch. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung tháo gỡ khó khăn, không để những vướng mắc về hạ tầng, mặt bằng, công nghệ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải chủ trì buổi làm việc về tiến độ Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Hiệp Hòa. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Phó Chủ tịch Đào Quang Khải yêu cầu rà soát toàn bộ các phần việc của dự án, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, đang thực hiện và còn vướng mắc; phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở, ngành, đơn vị. Các công việc có thể triển khai song song cần thực hiện đồng thời, ưu tiên những hạng mục không phức tạp để rút ngắn thời gian.

Đối với hạ tầng, cần sớm nghiên cứu phương án nâng cấp tuyến đường vào dự án, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong quá trình thi công và vận hành nhà máy. Các hạng mục cây xanh, công trình phụ trợ phải được tính toán đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn khu vực. Đồng chí yêu cầu nhà đầu tư nghiên cứu kỹ, lựa chọn dây chuyền công nghệ hiện đại, phù hợp với quy mô, tính chất chất thải và điều kiện thực tế; bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường, kỹ thuật, hiệu quả vận hành lâu dài. Cùng với xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp, cần tính toán phương án tái chế, tận dụng các loại phế liệu, vật liệu xây dựng, giảm chi phí vận hành và hạn chế chất thải phải xử lý.

Phó Chủ tịch Đào Quang Khải yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền. Tiến độ dự án phải được cập nhật, báo cáo định kỳ để lãnh đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Mục tiêu là tập trung hoàn thành các phần việc chuẩn bị, lựa chọn công nghệ và đẩy nhanh triển khai dự án, bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng chí đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Đảng ủy, UBND phường Hiệp Hòa; đồng thời đề nghị phường tiếp tục phối hợp khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần còn lại để tạo thuận lợi cho nhà máy có đường thi công. Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch với tầm nhìn rộng hơn, xa hơn để dự án khi vận hành sẽ đáp ứng tốt trong thời gian dài, phù hợp tổng thể.

Phó Chủ tịch Đào Quang Khải cũng lưu ý quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư phải đặc biệt quan tâm an toàn thi công, phối hợp với ngành điện và các cơ quan liên quan để xử lý các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, đường dây điện, bảo đảm an toàn cho người và công trình.