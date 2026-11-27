Sáng 27/11, ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì buổi làm việc với Bộ Y tế, đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội và các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai hai dự án trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BNP

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Dược Hà Nội cho biết, dự án xây dựng trường tại phường Võ Cường có tổng mức đầu tư hơn 1.357 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, với diện tích đã bàn giao đạt 205.678m². Tuy nhiên, dự án vẫn gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục điều chỉnh dự án, hiệp định vay vốn và việc chấm dứt hợp đồng với liên danh tư vấn Hàn Quốc do yêu cầu tăng giá, khiến công trình chưa thể triển khai thi công.

Nhà trường đang phối hợp với các đơn vị tư vấn trong nước hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để trình Bộ Y tế. Đồng thời, đề nghị thành phố xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí di dời mộ phần vào kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027, bảo đảm điều kiện triển khai và giải ngân.

Đối với dự án xây dựng cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội tại Bắc Ninh, dự án có quy mô khoảng 41,6ha, trong đó diện tích giao thông công cộng khoảng 9,97ha, được quy hoạch tại Khu Đại học I thuộc phường Tiên Du và Võ Cường.

Thành phố Bắc Ninh đã có chủ trương dự kiến hỗ trợ 250 tỷ đồng từ ngân sách địa phương trong giai đoạn 2025-2030 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Về phía nhà trường, các thủ tục chuẩn bị đầu tư đang được triển khai; việc lựa chọn các gói thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã hoàn thành. Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, do đó không phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định được nêu tại buổi làm việc.

Ưu tiên tháo gỡ mặt bằng, thủ tục và hạ tầng kết nối

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, theo quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia, Bắc Ninh được lựa chọn để hình thành tổ hợp y tế phía Bắc, tích hợp các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chuyển giao công nghệ.

Theo Thứ trưởng, việc hình thành tổ hợp này góp phần xây dựng trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BNP

Bộ Y tế đang đôn đốc tiến độ hai dự án. Đối với dự án Trường Đại học Dược Hà Nội sử dụng vốn ODA của Hàn Quốc, các đơn vị tập trung xử lý những vướng mắc phát sinh trong công tác đấu thầu để sớm triển khai các bước tiếp theo.

Trong khi đó, dự án Trường Đại học Y Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Đại học Y tại Bắc Ninh được kỳ vọng có thêm điều kiện thuận lợi khi dự kiến bố trí nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia.

Kết luận buổi làm việc, ông Mai Sơn đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Y tế và nỗ lực của hai nhà trường trong quá trình hoàn thiện thủ tục, làm việc với nhà tài trợ để thúc đẩy các dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhận định, việc Bắc Ninh được lựa chọn hình thành tổ hợp y tế phía Bắc là cơ hội quan trọng để phát triển hệ sinh thái y dược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và từng bước giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận buổi làm việc. Ảnh: BNP

Dù tiến độ hiện tại còn chậm so với kế hoạch, lãnh đạo thành phố đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo; hai nhà trường khẩn trương rà soát, xây dựng lại đường găng tiến độ theo hướng rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, phấn đấu cùng khởi công trong năm 2027.

Để hỗ trợ triển khai, thành phố Bắc Ninh cam kết đưa cả hai dự án vào cơ chế “luồng xanh 24 giờ”, nhằm cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu phối hợp song song, chủ động tiếp cận hồ sơ ngay từ khâu tư vấn lập dự án để rút ngắn quy trình thẩm định, phê duyệt.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, ông Mai Sơn yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương khẩn trương xử lý phần diện tích còn vướng mắc tại dự án Trường Đại học Dược Hà Nội; đồng thời ưu tiên bố trí, giải phóng mặt bằng cho dự án Trường Đại học Y Hà Nội ngay khi đủ điều kiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và phát triển đô thị số 2 được giao khẩn trương đầu tư hệ thống giao thông kết nối khu vực dự án, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, thuận lợi cho quá trình triển khai thi công.