Bắc Ninh: Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Kiên Lao

Địa điểm thực tập tại lô h, khoảnh 16, tiểu khu 40, thuộc khu vực rừng trồng keo do Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn quản lý. Khu vực này có diện tích khoảng 0,8 ha, thực bì dày, nhiều cây bụi, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan khi thời tiết hanh khô, gió mạnh.

Các lực lượng thực tập xử lý tình huống cháy rừng.

Theo phương án, tình huống giả định là đám cháy phát sinh từ hoạt động đốt thực bì gần rừng. Khi phát hiện khói, lửa, người dân báo cho Trạm Bảo vệ rừng Kiên Lao. Trạm nhanh chóng huy động lực lượng chuyên trách cùng Tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Khuôn Thần tiếp cận hiện trường, sử dụng các dụng cụ tại chỗ để dập lửa, ngăn cháy lan.

Tuy nhiên, do gió mạnh, thực bì dày, đám cháy tiếp tục lan rộng, vượt khả năng khống chế của lực lượng ban đầu. Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn phối hợp với UBND xã Kiên Lao huy động thêm lực lượng, phương tiện chữa cháy. Khi đám cháy tiếp tục bùng phát tại nhiều vị trí, đơn vị đề nghị Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Chũ - Lục Ngạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn, lực lượng công an và người dân các thôn lân cận phối hợp ứng cứu.

Dưới sự chỉ huy thống nhất, các lực lượng chia thành nhiều mũi, sử dụng máy thổi gió, bàn dập lửa, máy bơm nước; đồng thời phát đường băng cản lửa, dọn thực bì để khống chế đám cháy. Sau khi dập tắt đám cháy, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, xử lý những vị trí còn nguy cơ cháy âm ỉ, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Ban Tổ chức rút kinh nghiệm sau buổi thực tập.

Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn được giao quản lý hơn 10.282 ha rừng và đất lâm nghiệp tại 5 xã: Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Sơn Hải và Kiên Lao. Trong đó, hơn 9.670 ha là đất rừng phòng hộ, còn lại là đất rừng sản xuất. Do diện tích rừng phân bố rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực có nương rẫy xen kẽ nên nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn, nhất là vào mùa hanh khô. Ngay sau buổi thực tập, các đơn vị họp rút kinh nghiệm.

Đồng chí Phạm Văn Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Chũ - Lục Ngạn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các lực lượng, nhất là việc phát huy tinh thần chủ động “4 tại chỗ”. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Phòng là chính, chữa cháy kịp thời, khẩn trương, hiệu quả”; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, theo dõi sát diễn biến thời tiết, nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra cháy rừng, góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn.