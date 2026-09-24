Bắc Ninh: Thực hiện “cuốn chiếu” đo đạc, xây dựng dữ liệu đất đai

Khối lượng lớn, tiến độ không đồng đều

Trên địa bàn thành phố đang triển khai 3 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 42 xã, phường do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư. Theo đánh giá của đơn vị chuyên môn, tiến độ đo đạc tại một số địa bàn hiện còn chậm so với yêu cầu. Khối lượng đo đạc ngoài thực địa còn thấp; tại một số địa bàn, công tác nghiệm thu chưa theo kịp tiến độ. Giữa các địa bàn và giữa các công đoạn trong cùng một dự án cũng có sự chênh lệch.

Cán bộ tổ dân phố Lê Duẩn, phường Chũ hỗ trợ đơn vị thi công thực hiện đo đạc trên địa bàn.

Đơn cử, dự án triển khai ở 16 xã, phường phía Nam sông Cầu, các đơn vị đã nghiệm thu lưới khống chế đo vẽ tại 10 địa bàn, 6 địa bàn đang hoàn thiện nghiệm thu. Kết quả đo vẽ chi tiết tỷ lệ 1/500 đạt 9,5%; tỷ lệ 1/1.000 đạt 23,1%, bình quân khoảng 20% khối lượng. Một số địa bàn có tiến độ khá như xã Văn Môn đạt 29%, xã Tam Giang 23%, phường Vũ Ninh 31%. Dự án triển khai ở 19 xã, phường phía Bắc sông Cầu, công tác scan hồ sơ mới đạt 33,6% khối lượng thiết kế; riêng xã Sa Lý, đo đạc chi tiết đạt 11%. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến khối lượng hồ sơ lớn, tài liệu địa chính qua nhiều thời kỳ chưa đồng bộ, việc xác minh chủ sử dụng và ranh giới thửa đất tại thực địa mất nhiều thời gian.

Tại phường Thuận Thành, khó khăn chủ yếu là hệ thống bản đồ địa chính qua các thời kỳ chưa đồng nhất. Khu vực Gia Đông (cũ) có bản đồ giấy lập năm 1991 và bản đồ số năm 2004 nhưng số thửa, tờ bản đồ có nhiều thay đổi; nhiều thửa đã tách, diện tích và thông tin chủ sử dụng biến động, gây khó khăn cho việc đối chiếu, xác định vị trí, quy chủ ngoài thực địa. Một số mốc địa chính bị mất, tài liệu dồn điền, đổi thửa, hồ sơ thu hồi đất chưa đầy đủ; tình trạng cho thuê, cho mượn đất nông nghiệp cũng làm thay đổi hiện trạng sử dụng. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công bố trí 16 cán bộ cùng hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ đo đạc. Đến nay, đã đo vẽ gần 600 ha đất ở và đất sản xuất nông nghiệp, đạt 19% khối lượng thiết kế.

Không để dồn khối lượng về cuối

Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, đơn vị giám sát thi công dự án tại 19 xã, phường phía Bắc sông Cầu, qua kiểm tra cho thấy tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu; khối lượng giữa các công đoạn chưa đồng đều. Đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, phương tiện, tập trung cao để hoàn thành phần việc theo hợp đồng.

Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tại xã Sơn Động đang được đẩy nhanh. Ảnh: Đơn vị thi công cập nhật dữ liệu hồ sơ đất đai trên địa bàn xã.

Ở phường Chũ, kết quả thực hiện cũng bị chậm, vì vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam - đơn vị thi công đo đạc, xây dựng dữ liệu đang tích cực đẩy nhanh các phần việc. Công tác đo đạc được thực hiện theo từng cụm dân cư với sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở nhằm hạn chế phát sinh vướng mắc. Tại tổ dân phố Lê Duẩn, phường Chũ, cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công phối hợp với tổ dân phố và người dân đang đẩy nhanh đo đạc, xác định ranh giới, hiện trạng sử dụng đất.

Ông Phạm Xuân Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố Lê Duẩn cho biết: “Để công tác đo đạc đạt hiệu quả, tổ dân phố thông báo lịch làm việc của đơn vị đến từng khu vực thông qua các nhóm Zalo; bố trí 2 nhân lực phối hợp với tổ đo đạc tại hiện trường, hỗ trợ kết nối với các hộ dân. Theo kế hoạch, khối lượng công việc khu vực này dự kiến hoàn thành trong khoảng 3 - 4 ngày”.

Trước thực tế trên, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc đo đạc mà phải đồng thời xử lý các công đoạn trong toàn bộ quy trình. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các nhà thầu chủ động điều chỉnh phương án thi công, tăng cường nhân lực, thiết bị; tổ chức song song những công việc có thể thực hiện đồng thời; xây dựng tiến độ cụ thể theo từng tuần, từng địa bàn và gắn trách nhiệm với cán bộ phụ trách. Thời gian hoàn thành các dự án trong năm 2026 không còn nhiều, phương thức thi công cũng được yêu cầu chuyển từ dàn trải sang tập trung theo từng khu vực, từng tờ bản đồ.

Theo đó, thực hiện “cuốn chiếu”, đo đến đâu, biên tập, kiểm tra, nghiệm thu và cập nhật dữ liệu đến đó; không chờ hoàn thành toàn bộ đo đạc mới chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Những khu vực có điều kiện thuận lợi được ưu tiên thực hiện trước, qua đó vừa tạo thêm kinh nghiệm xử lý, vừa giảm khối lượng tồn đọng cho các địa bàn phía sau.

UBND các xã, phường cần chủ động cung cấp hồ sơ và thông tin về các dự án làm biến động đất đai; phối hợp với nhà thầu khoanh vùng để tổ chức đo đạc, biên tập và nghiệm thu. Đơn vị giám sát tiếp tục theo dõi sát tiến độ, yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị khi cần thiết; kịp thời đề xuất xử lý theo hợp đồng đối với trường hợp không bảo đảm tiến độ. Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố phối hợp cung cấp bản đồ đang quản lý, kiểm tra chất lượng dữ liệu được cập nhật. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các dự án trong năm 2026, bảo đảm 100% thửa đất thuộc phạm vi thực hiện đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Trong bối cảnh khối lượng công việc còn lớn, việc tháo gỡ đồng thời những vướng mắc về hồ sơ, bản đồ, nhân lực và tổ chức thi công sẽ là yếu tố quyết định để rút ngắn khoảng cách tiến độ, bảo đảm chất lượng dữ liệu đất đai sau khi hoàn thành.