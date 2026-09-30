Bắc Ninh: Thực hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Tây Yên Tử

Địa điểm thực hành tại lô 8, khoảnh 35, tiểu khu 176, thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử. Tình huống giả định xảy ra cháy tại khu rừng trồng sản xuất 4 năm tuổi, đám cháy có nguy cơ lan rộng nếu không được phát hiện và tổ chức chữa cháy kịp thời.

Lực lượng chức năng thực hành chữa cháy rừng.

Ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng thực hành tiếp nhận, thông báo thông tin về vị trí, quy mô, hướng phát triển của đám cháy, xác định hướng gió và các yếu tố có khả năng làm cháy lan để triển khai phương án xử lý.

Lực lượng tại chỗ nhanh chóng được huy động, tổ chức đội hình, phân công nhiệm vụ, đưa phương tiện, thiết bị tiếp cận hiện trường. Các lực lượng thực hành phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng, cô lập đám cháy. Sử dụng máy thổi gió, máy bơm nước, máy cưa xăng, dao phát, vỉ dập lửa, cào sắt và các dụng cụ chuyên dụng để dập lửa, ngăn cháy lan.

Đồng thời được hướng dẫn nhận biết những yếu tố có nguy cơ gây cháy rừng như: Thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài, vật liệu cháy tích tụ trong rừng và các hoạt động sử dụng lửa; kỹ năng quan sát, phát hiện sớm điểm cháy và cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ huy, huy động lực lượng chữa cháy.

Lãnh đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tham dự buổi thực hành chữa cháy rừng.

Buổi thực hành nhằm nâng cao kỹ năng, khả năng xử lý tình huống cho lực lượng kiểm lâm, viên chức, người lao động, lực lượng tham gia bảo vệ rừng và cộng đồng dân cư; kiểm tra khả năng huy động, tổ chức, chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra cháy rừng.

Đồng chí Hoàng Văn Nguyên, Giám đốc Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử nhận xét: Qua thực hành, các lực lượng cơ bản nắm được quy trình tiếp nhận, xử lý tình huống và những kỹ năng chữa cháy rừng; sử dụng đúng kỹ thuật, an toàn các loại máy móc, phương tiện, dụng cụ được trang bị; thực hiện đúng đội hình, nhiệm vụ được phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ, đội. Quá trình triển khai bảo đảm an toàn về người, phương tiện, thiết bị, tài sản, không để cháy lan ngoài phạm vi thực hành.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hành chữa cháy rừng.

Đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác phối hợp, chỉ huy, tổ chức lực lượng và sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng chủ động ứng phó, xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố và Giám đốc Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử tặng Giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.