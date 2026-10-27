Bắc Ninh: Thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử trong ngành y tế

Ngày 27/10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh tổ chức hội thảo “Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”. Dự hội thảo có đại diện Cục An toàn bức xạ hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ); Bệnh viện K Trung ương cùng lãnh đạo một số sở, ngành và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thông tin cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 116 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang với khoảng 258 thiết bị X-quang và thiết bị chẩn đoán hình ảnh bằng tia X; 47 máy CT tại 41 cơ sở, 8 hệ thống tăng sáng truyền hình (C-Arm) tại 6 cơ sở. Lĩnh vực y học hạt nhân có 2 cơ sở, lĩnh vực xạ trị có 2 cơ sở.

Ứng dụng bức xạ và kỹ thuật hạt nhân có vai trò quan trọng trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh, nhất là ở các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, y học hạt nhân và xạ trị. Cùng với cơ hội phát triển các kỹ thuật hiện đại, Bắc Ninh cũng đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, đầu tư có trọng tâm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn bức xạ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế trên địa bàn thành phố; định hướng phát triển và quản lý nhà nước; những tiến bộ trong ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, bức xạ phục vụ chẩn đoán, điều trị; yêu cầu về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị và mô hình phối hợp giữa cơ quan quản lý, bệnh viện, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Y tế tham luận tại hội thảo.

Một số ý kiến cho rằng, cần đánh giá đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh, năng lực hiện có của từng cơ sở và khả năng đáp ứng các kỹ thuật chuyên sâu. Việc phát triển không nên dàn trải mà cần dựa trên mô hình bệnh tật, nhu cầu thực tế của người dân, điều kiện đầu tư, đội ngũ chuyên môn và khả năng vận hành lâu dài.

Đối với các kỹ thuật y học hạt nhân, xạ trị và chẩn đoán hình ảnh hiện đại, cần phân định rõ nhóm kỹ thuật đang được triển khai ổn định, nhóm cần củng cố chất lượng và nhóm có nhu cầu phát triển trong thời gian tới.

Từ thực tiễn triển khai, lãnh đạo Sở Y tế cùng đại diện một số cơ sở y tế cho rằng cùng với đầu tư công nghệ, việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và từng bước làm chủ chuyên môn là điều kiện quan trọng để bảo đảm hiệu quả bền vững.

Đối với những kỹ thuật chuyên sâu mà tuyến dưới chưa đủ điều kiện thực hiện, cần phát huy vai trò của tuyến trên trong phát hiện, tư vấn, chỉ định và chuyển người bệnh đến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn. Cùng đó, việc lựa chọn kỹ thuật và tổ chức mạng lưới cung cấp dịch vụ cần tính đến năng lực thực tế của từng cơ sở, tránh phát triển riêng lẻ, thiếu kết nối hoặc vượt quá khả năng duy trì hoạt động.

Để kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn bức xạ, có ý kiến cho rằng, các cơ sở cần tuân thủ quy định pháp luật, chú trọng kiểm soát chất lượng thiết bị và quy trình kỹ thuật; duy trì công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ; bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, qua các ý kiến thảo luận, trao đổi, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế đang mở ra nhiều cơ hội quan trọng trong nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận và bế mạc hội thảo.

Tuy nhiên, để các kỹ thuật này phát triển hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cần được nhìn nhận một cách tổng thể, đồng bộ giữa kỹ thuật, cơ sở vật chất, nhân lực, quy trình chuyên môn, an toàn bức xạ và cơ chế phối hợp giữa các cơ sở y tế.

Do đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đánh giá thực chất nhu cầu khám, chữa bệnh và khả năng đáp ứng kỹ thuật trên địa bàn; xác định các lĩnh vực cần củng cố, nâng cao chất lượng và những kỹ thuật có nhu cầu phát triển. Việc đầu tư, mở rộng kỹ thuật phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực chuyên môn và khả năng vận hành lâu dài của từng cơ sở y tế. Tăng cường liên kết giữa các tuyến, thúc đẩy đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ; đặt yêu cầu an toàn bức xạ, kiểm soát chất lượng và tuân thủ pháp luật ở vị trí xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Với trách nhiệm của mình, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các bệnh viện và cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát nhu cầu, đề xuất định hướng và nhóm kỹ thuật ưu tiên. Trọng tâm là lựa chọn giải pháp có tính khả thi, gắn nhu cầu thực tế của người dân với năng lực chuyên môn và khả năng huy động nguồn lực của địa phương.