Bắc Ninh thúc đẩy sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng

Chiều 11/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo khoa học “Sử dụng và khai thác công cụ sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, một số sở, ngành thành phố và các chuyên gia, đại diện một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Tiến sĩ Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Tiến sĩ Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố nhấn mạnh: Bắc Ninh đang khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn của cả nước. Trong 10 tháng năm 2026, GRDP tăng 11,81%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 101,3 tỷ USD. Cùng với lợi thế về công nghiệp phát triển, mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn có tiềm năng lớn về nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hằng năm, các cơ sở đào tạo triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, đồ án, sáng chế và giải pháp công nghệ. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ, khai thác và thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn còn hạn chế. Toàn thành phố hiện có gần 7.900 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, song mới có 60 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích.

Chuyên gia về sở hữu trí tuệ hướng dẫn kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu sáng chế, tra cứu thông tin phục vụ nghiên cứu.

Nguyên nhân được cho là do nhận thức về bảo hộ tài sản trí tuệ của một bộ phận giảng viên, nhà nghiên cứu chưa đầy đủ; kỹ năng tra cứu thông tin sáng chế còn hạn chế. Việc công bố kết quả nghiên cứu trước khi đăng ký bảo hộ cũng có thể làm mất tính mới của sáng chế. Bên cạnh đó, một số quy định nội bộ về quản trị, định giá và phân chia lợi ích từ tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách nhà nước còn vướng mắc, ảnh hưởng đến quá trình chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi những khó khăn, vướng mắc thực tế của các trường cao đẳng, đại học về bảo hộ và phát huy các quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở đó, chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ cập nhật những quy định mới của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 liên quan đến thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; trao đổi về cơ chế giao quyền sở hữu, quyền khai thác kết quả nghiên cứu từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang chia sẻ về việc xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong nhà trường.

Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu sáng chế, tra cứu thông tin phục vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng bảo hộ và quy trình đăng ký sáng chế; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để các trường chủ động đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn...

Thông qua hội thảo, đội ngũ lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học của các trường đại học, cao đẳng được nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng khai thác công cụ sở hữu trí tuệ; thúc đẩy hình thành các sản phẩm nghiên cứu có khả năng bảo hộ, chuyển giao và thương mại hóa, qua đó phát huy tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các trường trên địa bàn thành phố.