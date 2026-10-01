Bắc Ninh thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại các doanh nghiệp

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số, ngành, đơn vị của tỉnh liên quan và hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu về cung ứng vật tư, đăng ký, triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu.

Phát biểu gợi mở, đồng chí Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của điện mặt trời mái nhà trong phục vụ sản xuất công nghiệp, nhất là bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng và xu hướng phát triển năng lượng sạch những năm tới. Đồng chí cho biết, với tốc độ phát triển công nghiệp hiện nay, nhu cầu điện phục vụ sản xuất tiếp tục tăng cao, trong khi khả năng đáp ứng từ nguồn điện cung ứng chung có thể gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, tỉnh khuyến khích, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chủ động nghiên cứu, khẩn trương đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phù hợp với nhu cầu sản xuất. Đây không chỉ là giải pháp bổ sung nguồn điện tại chỗ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, tiết giảm chi phí và hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Việc khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà phục vụ sản xuất phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển năng lượng sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời phản ánh để thành phố xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí cũng chia sẻ, thành phố sẽ cấp tiền cho các bệnh viện lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh đó, thành phố đã cấp kinh phí hỗ trợ cho hơn 13,8 nghìn hộ dân để lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo đề án hỗ trợ đã được thành phố phê duyệt.

Theo báo cáo tại hội nghị, thành phố Bắc Ninh triển khai định hướng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà theo 2 đợt. Đợt 1 thực hiện đến hết năm 2026 và đợt 2 thực hiện đến hết năm 2027. Trên cơ sở phụ tải sử dụng điện và tiềm năng mái nhà xưởng, qua 2 đợt có tổng số 417 doanh nghiệp được định hướng, khuyến khích đầu tư với tổng công suất tối thiểu 811,5 MW.

Đến tháng 9/2026, có 75/417 doanh nghiệp đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà, tương đương khoảng 18% số doanh nghiệp thuộc 2 đợt; tổng công suất đăng ký đạt 224,44/811,5 MW, tương đương 27,7% công suất định hướng.

Trên địa bàn thành phố hiện có 2.268 nguồn điện mặt trời mái nhà đã hoàn thành lắp đặt, đưa vào vận hành với tổng công suất 298,938 MW.

Theo Sở Công Thương, việc phát triển điện mặt trời mái nhà tại doanh nghiệp không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện phân tán tại chỗ, giảm nhu cầu công suất nhận từ lưới vào ban ngày mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí điện năng, tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã triển khai hoặc đang triển khai điện mặt trời mái nhà trao đổi về hiệu quả vận hành, quy mô công suất, hình thức đầu tư, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và khả năng mở rộng. Các ý kiến đều đánh giá cao hiệu quả mà điện mặt trời mái nhà mang lại như đáp ứng nguồn điện, giảm ô nhiễm môi trường.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến, phản ánh những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà như: Cơ chế hỗ trợ vốn vay, thủ tục thuê mái nhà để lắp tấm pin năng lượng mặt trời, thuê pin lưu trữ điện. Nhiều doanh nghiệp cung ứng cũng chia sẻ về giá, quy trình và giải pháp lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhằm tối ưu hóa chi phí, tăng lợi nhuận.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Ninh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Bắc Ninh, đơn vị tư vấn giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp điều kiện bán điện mặt trời mái nhà dư thừa; điều kiện để doanh nghiệp thuê mái nhà để lắp đặt điện mặt trời cho mục đích kinh doanh; giấy phép kinh doanh điện lực; tải trọng mái; phòng cháy, chữa cháy…

Đại diện Công ty Điện lực Bắc Ninh giải đáp về điều kiện bán điện mặt trời mái nhà.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Thịnh đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thống nhất cách thức triển khai điện mặt trời mái nhà, bảo đảm doanh nghiệp yên tâm đầu tư và thực hiện đúng quy định. Đồng chí đề nghị Sở Công Thương chủ động phối hợp, xin ý kiến chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, sớm có hướng dẫn, cam kết rõ ràng để doanh nghiệp biết, thực hiện và hạn chế phát sinh vướng mắc, rủi ro trong quá trình đầu tư.

Về tiến độ, đồng chí Phạm Văn Thịnh cho biết thành phố đã gửi thông báo đến khoảng 500 doanh nghiệp và đặt mục tiêu từ nay đến hết năm 2026 cơ bản hoàn thành việc triển khai điện mặt trời mái nhà theo yêu cầu. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định liên quan, bảo đảm mục tiêu đề ra.

Phấn đấu trong năm 2026 đạt khoảng 1 GW công suất điện mặt trời mái nhà và đến năm 2028 hoàn thành mục tiêu 3,4 GW theo chỉ tiêu được giao. Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nghiên cứu tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên môn, giới thiệu các giải pháp kỹ thuật mới, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các phương án đầu tư hiệu quả, an toàn và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.