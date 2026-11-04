Bắc Ninh: Thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng tại xã Tây Yên Tử

Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái khảo sát địa hình phát triển công nghiệp của xã Tây Yên Tử.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc; đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP; lãnh đạo xã Tây Yên Tử.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tây Yên Tử, các doanh nghiệp báo cáo kết quả nổi bật trong hoạt động 10 tháng năm 2026 và nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái thăm khu nhà ở công nhân Công ty 45.

Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động - TKV chính thức vận hành thương mại từ tháng 1/2011, tổng công suất thiết kế 220 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ công suất 110 MW. Nhà máy sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB), nhiên liệu chính là than. Sau gần 16 năm hoạt động, Nhà máy đã sản xuất tổng cộng 19,76 tỷ kWh điện, đạt doanh thu hơn 24.450 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước hơn 665 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng điện sản xuất đạt hơn 1,228 tỷ kWh, bằng 87,75% kế hoạch năm; sản lượng điện bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt hơn 1,065 tỷ kWh. Doanh thu đạt hơn 1.721 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 19,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác thăm đập hồ Nước Vàng, thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử.

Dự kiến cả năm 2026, Nhà máy sản xuất hơn 1,49 tỷ kWh điện, đạt 106,46% kế hoạch; doanh thu khoảng 2.096 tỷ đồng, lợi nhuận 33,6 tỷ đồng. Năm 2027, Công ty phấn đấu sản xuất 1,45 tỷ kWh điện, doanh thu khoảng 2.028 tỷ đồng. Cùng với duy trì sản xuất ổn định, doanh nghiệp chú trọng bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động.

Tại buổi làm việc, đại diện Nhà máy kiến nghị thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn trong hoàn thiện thủ tục đất đai tại khu vực lòng hồ, đập nước số 2 và tuyến đường ống dẫn nước vào Nhà máy.

Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà cán bộ, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động.

Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, thu hồi đất đã được thực hiện nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân chưa được chỉnh lý, làm ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

Đối với Tổng Công ty Đông Bắc, hiện đơn vị đang tổ chức khai thác than tại mỏ Đồng Rì, xã Tây Yên Tử thông qua Công ty 45. Những năm qua, Công ty có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Thành ủy thăm khu sàng tuyển, chế biến than của Công ty 45.

Công ty 45 hiện có hơn 1.200 cán bộ, công nhân viên, người lao động, phần lớn là người địa phương. Dự kiến năm 2026, doanh thu đạt 1.010 tỷ đồng, lợi nhuận 18 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 214 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 25,77 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Đông Bắc đề xuất với Thành ủy đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Đông Bắc tại xã Tây Yên Tử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty 45.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của địa phương, các doanh nghiệp trong mọi hoạt động.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động tiếp tục thi đua vận hành an toàn, ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Chính quyền địa phương tích cực phối hợp với doanh nghiệp, sớm tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ đất đai.

Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm phát biểu.

Đồng chí nhấn mạnh, việc duy trì hiệu quả hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động và nghiên cứu đầu tư dự án nhiệt điện mới góp phần khai thác tiềm năng công nghiệp năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Yên Tử và các địa phương lân cận.

Tuy nhiên, để triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Đông Bắc bảo đảm quy định, phù hợp với quy hoạch, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, đánh giá toàn diện tính khả thi của dự án; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công ty 45.

Trước đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực dự kiến xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Đông Bắc; khu nhà ở công nhân Đồng Rì; hồ Nước Vàng; moong lộ thiên tuyến 7 mỏ Đồng Rì và khảo sát hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động; thăm và tặng quà công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.