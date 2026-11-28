Trọng tâm là đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã thành phố bắc Ninh khảo sát thực tế tình hình sản xuất, kinh doanh tại HTX Bình Minh (phường Việt Yên). Ảnh: Đồng Thúy

Theo Liên minh Hợp tác xã thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Số lượng hợp tác xã tăng 31,6% so với năm 2020, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm 68,79%. Phương thức hoạt động từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tổ chức sản xuất tập trung, gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ phát triển hợp tác xã cũng đạt nhiều kết quả. Giai đoạn 2020-2025, trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã thành phố đăng tải hơn 1.000 tin, bài, phóng sự; tổ chức 4 hội thảo tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023, 15 hội nghị chuyên đề về thuế, kế toán, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và 3 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các hợp tác xã.

Cùng với đó, thành phố tổ chức 112 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 7.131 lượt cán bộ quản lý và người lao động trong các hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 660 hợp tác xã, đồng thời phối hợp rà soát, xử lý giải thể hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động đối với 165 hợp tác xã yếu kém, hoạt động không hiệu quả.

Khu vực hợp tác xã cũng đóng góp tích cực vào phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương. Đến hết năm 2025, toàn thành phố có 721 sản phẩm OCOP của 335 chủ thể, trong đó khu vực hợp tác xã đóng góp trên 60% tổng số sản phẩm. Nhiều sản phẩm từng bước tiếp cận hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ và các sàn thương mại điện tử.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể chưa sâu sắc; năng lực quản trị tại một số hợp tác xã còn hạn chế, liên kết với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác chưa chặt chẽ.

Nội dung tuyên truyền có thời điểm còn chung chung, chưa phản ánh sinh động hiệu quả kinh tế của các mô hình điển hình; đội ngũ cán bộ phụ trách kinh tế tập thể ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm.

Từ thực tế đó, giai đoạn 2026-2030, thành phố xác định đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, gắn phổ biến chủ trương, chính sách với tư vấn, hỗ trợ và giải quyết những khó khăn trong hoạt động của hợp tác xã.

Trong đó, chú trọng giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để tạo sức lan tỏa và khuyến khích nhân rộng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Thành phố dự kiến nâng cấp phần mềm quản lý trong năm 2027, tổ chức thu thập, cập nhật, chuẩn hóa thông tin về quá trình thành lập, hoạt động, tổ chức lại và giải thể hợp tác xã; phấn đấu 100% hợp tác xã đang hoạt động được tích hợp đầy đủ thông tin trên hệ thống, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Cùng với chuyển đổi số, thành phố đặt mục tiêu tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền, tư vấn cho các nhóm sáng lập viên có nhu cầu thành lập hợp tác xã; hỗ trợ tư vấn thành lập mới ít nhất 20 hợp tác xã mỗi năm và củng cố tổ chức, hoạt động cho ít nhất 20 hợp tác xã mỗi năm.

Thành phố cũng tổ chức 8 lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ làm công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể; 34 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã.

Nội dung đào tạo tập trung vào quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng thị trường, phát triển chuỗi giá trị và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, tổ chức các đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại những địa phương có mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương mở rộng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về kinh tế tập thể.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án là 16,871 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 14 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng 2,871 tỷ đồng.

Thông qua các giải pháp đồng bộ, Bắc Ninh hướng tới tạo chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người dân và thành viên hợp tác xã; đưa kinh tế tập thể phát triển đúng bản chất, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường liên kết và năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.