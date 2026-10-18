Bắc Ninh thúc đẩy hợp tác với Bonghwa từ di sản 800 năm

Từ ngày 15 đến 18/10, Đoàn đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh do đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, tiến hành thăm, làm việc tại huyện Bonghwa và tham dự sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường định cư tại Hàn Quốc (1226-2026).

Tham gia đoàn có đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; đại diện một số cơ quan, đơn vị của thành phố; lãnh đạo phường Từ Sơn và các nghệ sĩ Nhà hát Chèo, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh.

Đoàn đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh làm việc với lãnh đạo huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), trao đổi định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chuyến công tác góp phần củng cố mối liên hệ lịch sử giữa hai địa phương, đồng thời mở ra hướng hợp tác gắn với việc phát huy giá trị di sản và nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Từ dấu mốc lịch sử đến nhịp cầu hữu nghị

Năm 1226, Hoàng tử Lý Long Tường, hậu duệ triều Lý của Việt Nam, cùng gia quyến rời quê hương Kinh Bắc, vượt biển đến Cao Ly và định cư tại bán đảo Triều Tiên. Trải qua tám thế kỷ, hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn vẫn gìn giữ những giá trị gắn với nguồn cội, tạo nên mối liên hệ lịch sử giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đoàn đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bonghwa.

Với thành phố Bắc Ninh, dấu mốc 800 năm là dịp quảng bá di sản Kinh Bắc, tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác với các địa phương Hàn Quốc trên nền tảng lịch sử chung.

Ngày 17/10, tại khu di tích Trung Hiếu Đường (Chunghyodang), huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk-do, sự kiện Giao lưu toàn cầu Việt Nam Hàn Quốc kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường định cư tại Hàn Quốc diễn ra với sự tham dự của đại diện chính quyền hai nước, hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và đông đảo người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Các đại biểu tham dự sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện nghi thức tại Lễ khánh thành bia thơ của Lý Trường Phát, hậu duệ của Hoàng tử Lý Long Tường - Ảnh theo trang Facebook Xin chào Việt Nam BEFM.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng đại diện các cơ quan, địa phương Việt Nam. Về phía Hàn Quốc có bà Yang Geum Hee, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do; ông Choi Ki Young, Huyện trưởng huyện Bonghwa cùng đại diện chính quyền địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng khẳng định dấu mốc lịch sử 800 năm là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Bắc Ninh với tỉnh Gyeongsangbuk-do và huyện Bonghwa. Đồng chí bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp của chính quyền địa phương và việc các thế hệ hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn gìn giữ những giá trị gắn với cội nguồn.

Về phía Hàn Quốc, ông Choi Ki Young đánh giá cao ý nghĩa của mối liên hệ lịch sử giữa hai nước, coi hành trình của Hoàng tử Lý Long Tường là mối nhân duyên quý giá được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Sự kiện cũng tạo thêm cơ hội mở rộng giao lưu, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Các hoạt động văn hóa góp phần làm nổi bật bản sắc của hai nước. Nghệ sĩ Nhà hát Chèo, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn dân ca quan họ, giới thiệu di sản văn hóa Kinh Bắc tới bạn bè Hàn Quốc. Các em thiếu nhi đa văn hóa Việt - Hàn cùng thể hiện quốc ca hai nước, tạo điểm nhấn cho chương trình giao lưu.

Đoàn diễu hành “Con đường Rồng” dài 250 m cùng các hoạt động gặp gỡ, giao lưu thu hút sự quan tâm của người tham dự. Đông đảo người Việt Nam từ nhiều địa phương trên khắp Hàn Quốc hội tụ tại Bonghwa, tham gia các hoạt động kỷ niệm, gặp gỡ đồng hương và hướng về cội nguồn.

Một điểm nhấn của sự kiện là lễ khánh thành cặp tượng rồng mỹ thuật thời Lý do thành phố Bắc Ninh trao tặng, được lắp đặt tại khu di tích, phía trước tượng vua Lý Thái Tổ. Mỗi tượng dài 6 m, cao 1,5 m, bố trí hai bên bậc lên xuống. Theo đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, đôi rồng mang nét văn hóa Kinh Bắc, gửi gắm lời chúc phúc, khát vọng hòa bình và tình hữu nghị giữa hai địa phương.

Các đại biểu tham dự sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc tại Khu di tích Trung Hiếu Đường.

Cùng với đó, lễ khánh thành bia thơ của Lý Trường Phát, hậu duệ Hoàng tử Lý Long Tường, góp phần giới thiệu thêm những dấu tích gắn với lịch sử dòng họ Lý Hoa Sơn. Các công trình tại khu di tích tạo thêm không gian phục vụ hoạt động tưởng niệm, giáo dục truyền thống và giao lưu văn hóa.

Dấu mốc kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026. Đây cũng là cơ hội để thành phố mở rộng kết nối quốc tế, tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác phù hợp với đối tác nước ngoài.

Mở rộng hợp tác, hướng tới lợi ích thiết thực

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bonghwa, Đoàn công tác thành phố Bắc Ninh đề xuất ba nhóm định hướng hợp tác gồm: Phát triển Dự án Làng Việt Nam (K-Vietnam Valley), duy trì giao lưu Nhân dân và mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối việc làm. Các nội dung được đặt ra trên nền tảng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương và quan hệ truyền thống giữa phường Từ Sơn với huyện Bonghwa.

Trọng tâm thứ nhất là phối hợp thúc đẩy Dự án Làng Việt Nam, tăng cường quảng bá văn hóa, di sản triều Lý, hướng tới xây dựng nơi đây thành điểm đến văn hóa, du lịch và địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu tại sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh theo trang Facebook Xin chào Việt Nam BEFM.

Tháng 8/2026, Chính phủ Hàn Quốc chỉ định K-Vietnam Valley là đặc khu phát triển chuyên biệt tại huyện Bonghwa. Dự án được kỳ vọng trở thành không gian kết nối lịch sử, di sản và văn hóa Việt Nam với các hoạt động giao lưu, giáo dục, du lịch và nghiên cứu lịch sử Việt Nam - Hàn Quốc.

Bà Yang Geum Hee, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do bày tỏ định hướng phát triển K-Vietnam Valley thành trung tâm giao lưu văn hóa, du lịch và giáo dục. Tỉnh cũng hướng tới thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động thời vụ, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ mong muốn K-Vietnam Valley không chỉ được đánh giá qua quy mô công trình hay lượng khách tham quan, mà phải trở thành một “di sản sống”, nơi lịch sử được tìm hiểu, văn hóa được chia sẻ và các thế hệ người Việt, người Hàn tiếp tục kết nối.

Định hướng này đặt ra yêu cầu gắn bảo tồn di sản với các hoạt động thiết thực, có khả năng duy trì lâu dài. Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, không gian lưu giữ văn hóa và cội nguồn còn giúp kết nối các thế hệ, để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc và duy trì sự gắn bó với quê hương.

Nhóm nội dung thứ hai là duy trì, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn, tham dự các sự kiện và lễ hội truyền thống của mỗi địa phương. Lễ hội Đền Đô tại phường Từ Sơn vào tháng 3 âm lịch hằng năm và các lễ hội văn hóa thường niên tại huyện Bonghwa là những dịp phù hợp để tăng cường giao lưu.

Thông qua các hoạt động này, người dân hai địa phương có thêm cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán và di sản của nhau. Việc duy trì giao lưu thường xuyên cũng góp phần mở rộng kết nối từ cấp chính quyền đến cộng đồng dân cư, đồng thời quảng bá văn hóa và thúc đẩy du lịch.

Nhóm nội dung thứ ba là từng bước mở rộng hợp tác trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu thanh niên và kết nối cơ hội việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai địa phương. Hướng hợp tác này nhằm gắn kết giao lưu văn hóa với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng khẳng định lãnh đạo thành phố Bắc Ninh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền huyện Bonghwa để hiện thực hóa các định hướng hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả. Việc triển khai sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thông qua trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị hai bên, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của mỗi địa phương.

Từ dấu mốc lịch sử 800 năm, thành phố Bắc Ninh và huyện Bonghwa có thêm cơ sở thúc đẩy giao lưu, hợp tác, đưa giá trị di sản vào các hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Một số hình ảnh tại sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc:

Tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại Khu di tích Trung Hiếu Đường, huyện Bonghwa.

Các đại biểu và người dân tham dự sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm trước cặp tượng rồng mỹ thuật thời Lý do thành phố Bắc Ninh trao tặng, được lắp đặt tại Khu di tích Trung Hiếu Đường - Ảnh theo trang Facebook Xin chào Việt Nam BEFM.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chụp ảnh với người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc tại Khu di tích Trung Hiếu Đường - Ảnh theo trang Facebook Xin chào Việt Nam BEFM.

Một tiết mục của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh tại sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh theo trang Facebook Xin chào Việt Nam BEFM.

Một tiết mục văn nghệ tại sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh theo trang Facebook Xin chào Việt Nam BEFM.

Màn hợp xướng quốc ca hai nước do các em thiếu nhi Việt - Hàn thể hiện tại sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh theo trang Facebook Xin chào Việt Nam BEFM.

Trang phục áo dài truyền thống và nón lá Việt Nam được nhiều chị em sử dụng tại sự kiện giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh theo trang Facebook Xin chào Việt Nam BEFM.

Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh chụp ảnh với bà con Việt kiều sinh sống tại Hàn Quốc -Ảnh theo trang Facebook Xin chào Việt Nam BEFM.