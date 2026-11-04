Hội nghị diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2026. Đây là hoạt động trong chuyến công tác từ ngày 1/11 đến 7/11 của Đoàn công tác HĐND thành phố Bắc Ninh nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động dân cử, mở rộng thị trường xuất khẩu và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh Trần Thị Hằng phát biểu tại hội nghị.

Hàn Quốc là đối tác đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Bắc Ninh. Đến hết tháng 9/2026, Hàn Quốc đứng đầu về quy mô vốn trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bắc Ninh, với khoảng 1.164 dự án và tổng vốn đăng ký khoảng 16,7 tỷ USD.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc nhận định, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc tạo điều kiện để các địa phương và doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh. Đề nghị các địa phương nêu rõ nhu cầu, điều kiện hợp tác và các doanh nghiệp chia sẻ đề xuất cụ thể để hai bên tìm được đối tác phù hợp, xác định những dự án khả thi. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ các bên trao đổi thông tin, kết nối đối tác và khảo sát thực tế.

Ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với phát triển công nghiệp, tạo việc làm tại địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, tăng cường nghiên cứu và phát triển tại Bắc Ninh, đồng thời kết nối thêm đối tác Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Bắc Ninh thúc đẩy hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Giới thiệu điều kiện tiếp nhận các dự án mới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết, Bắc Ninh có 43 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch, với tổng diện tích khoảng 13.089 ha. Theo định hướng đến năm 2030, thành phố có 72 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 21.519 ha. Cùng với phát triển hạ tầng công nghiệp, Bắc Ninh định hướng dành không gian cho công nghệ cao, công nghệ số, thiết kế vi mạch và đào tạo nhân lực chuyên sâu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Trong bốn hướng hợp tác Bắc Ninh đề xuất, điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp hai nước, thành phố Bắc Ninh ưu tiên các dự án sản xuất linh kiện, cơ khí chính xác và tự động hóa, chú trọng nâng cao năng lực của các nhà cung ứng Việt Nam để từng bước tăng tỷ lệ nội địa hóa. Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trọng tâm hợp tác là xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm và cơ sở kiểm định.

Đối với logistics, thương mại và phát triển đô thị, Bắc Ninh giới thiệu dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai theo tiêu chuẩn cấp 4F. Gắn với định hướng kết nối vận tải hàng không tại Gia Bình, đường thủy tại Quế Võ và đường sắt liên vận quốc tế tại Kép, thành phố có nhu cầu hợp tác phát triển trung tâm phân phối và dịch vụ logistics đa phương thức. Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, các đề xuất tập trung vào phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và ứng dụng công nghệ trong bảo quản, chế biến sâu nông sản.

Ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Kinh tế và Văn hóa Hàn – Việt (KOVECA) bày tỏ mong muốn Bắc Ninh và Seoul tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và đẩy mạnh giao lưu văn hóa. Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu dự án tập đoàn đang triển khai tại Bắc Ninh và mong muốn mở rộng hợp tác với thành phố trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Thành phố Bắc Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc; đồng thời duy trì trao đổi, kết nối thường xuyên để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những dự án thiết thực, hiệu quả, lâu dài.