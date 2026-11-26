Chiều 26/11, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tiếp và làm việc với Công ty cổ phần INA cùng Đoàn chuyên gia Nhật Bản về công nghệ xử lý tro bay tại các nhà máy đốt rác phát điện.

Đồng chí Đào Quang Khải tiếp và làm việc với đoàn công tác về công nghệ xử lý tro bay.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Quang Khải cho biết, thành phố Bắc Ninh hiện quy hoạch 6 nhà máy đốt rác phát điện, trong đó 4 nhà máy đã đi vào hoạt động, 2 nhà máy đang được xây dựng. Dự kiến giữa năm 2028 sẽ vận hành; tổng công suất xử lý rác thải của các nhà máy khoảng 3.000 tấn/ngày đêm.

Đồng chí Đào Quang Khải đánh giá cao giải pháp công nghệ xử lý tro bay của Nhật Bản.

Quá trình đốt rác phát điện phát sinh tro xỉ và tro bay. Trong khi tro xỉ đã có phương án sử dụng theo hướng tái sản xuất tuần hoàn thì việc xử lý tro bay vẫn cần nghiên cứu giải pháp phù hợp. Hiện các doanh nghiệp phát sinh khoảng 60 - 70 tấn tro bay mỗi ngày, chủ yếu được đóng gói và lưu giữ trong các khu nhà kho. Trước thực tế này, thành phố mong muốn sớm có giải pháp công nghệ xử lý tro bay bảo đảm yêu cầu môi trường, hướng tới tái sử dụng nguồn vật liệu sau xử lý.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu công nghệ xử lý tro bay.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty cổ phần INA giới thiệu công nghệ xử lý tro bay do Công ty ABE IRON WORKS LTD (Nhật Bản) nghiên cứu, phát triển. Công nghệ sử dụng thiết bị Vibro Explorer (VE) tích hợp 3 công đoạn nghiền, trộn và vê viên trong cùng một thiết bị, tạo thành các hạt vật liệu sau xử lý.

Theo giới thiệu, công nghệ có khả năng vận hành tự động, liên tục; thiết kế gọn, kết cấu chắc chắn, thuận tiện bảo dưỡng. Hệ thống khép kín giúp hạn chế bụi phát sinh; thiết bị có khả năng tự làm sạch, tự động xả vật liệu tồn dư khi dừng vận hành. Nước sử dụng trong quá trình phối trộn có thể tận dụng từ nước thải hoặc bùn nhão, góp phần tiết kiệm tài nguyên. Việc tích hợp nhiều công đoạn trong một hệ thống cũng giúp tiết kiệm diện tích mặt bằng, giảm thể tích vật liệu sau xử lý, thuận lợi cho lưu chứa.

Doanh nghiệp giới thiệu về công nghệ xử lý tro bay.

Trao đổi tại buổi làm việc, các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp tập trung làm rõ khả năng ứng dụng công nghệ, phương án đầu tư và điều kiện triển khai nhà máy xử lý tro bay trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đào Quang Khải đánh giá cao giải pháp công nghệ, cho rằng đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng, phù hợp với định hướng của thành phố. Đồng chí thống nhất chủ trương giới thiệu địa điểm để doanh nghiệp nghiên cứu thành lập nhà máy xử lý tro bay; giao các sở, ngành chuyên môn phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp khẩn trương chuẩn bị nguồn lực, phối hợp triển khai đề tài khoa học và công nghệ, sớm đưa dự án vào thực tiễn. Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác đầu tư, góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.