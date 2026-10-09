Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Chuyển từ “xây dựng hệ thống” sang “đổi mới quản trị”

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm 2026, chuyển đổi số của thành phố Bắc Ninh bước đầu chuyển từ “xây dựng hệ thống” sang “khai thác dữ liệu” và “đổi mới quản trị”.

Trong đó, về chính quyền số, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,1%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,93%; tỷ lệ tái sử dụng thông tin số hóa đạt 88,22%.

Đối với ứng dụng “Trợ lý nhân dân” qua triển khai thí điểm đã rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ từ 8 đến 10 phút xuống còn 2 đến 3 phút. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) đã vận hành 15 kịch bản điều hành theo dõi 30 chỉ tiêu kinh tế-xã hội và hơn 130 chỉ số.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TT)

Đáng chú ý, Bắc Ninh phát huy thế mạnh trung tâm công nghiệp công nghệ cao, tỷ trọng kinh tế số năm 2025 đạt 46,3% GRDP, cao nhất cả nước; chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 xếp thứ 5 cả nước. Xã hội số được đẩy mạnh, 100% cơ sở y tế có giường bệnh đã triển khai bệnh án điện tử; phong trào “Bình dân học vụ số” và các Tổ Công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Thành phố cũng ban hành chính sách hỗ trợ từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tổ/tháng cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng, góp phần đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân ở cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, chuyển đổi số tại Bắc Ninh còn một số hạn chế cần khắc phục như chưa toàn trình ở một số ngành, lĩnh vực; một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động, còn coi chuyển đổi số là việc riêng của cơ quan chuyên môn; một số cơ sở dữ liệu chưa được chuẩn hóa...

Ý kiến tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TT)

Chủ động khai thác dữ liệu đã có không yêu cầu người dân cung cấp lại

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận về giải pháp thu hút đầu tư khu công nghệ số tập trung gắn với phát triển kinh tế số trong các khu công nghiệp; phát huy vai trò tổ dân phố số trong thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình; phổ cập kỹ năng số, thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng số tích hợp trí tuệ nhân tạo, tạo đòn bẩy cho chuyển đổi số toàn diện và bứt phá kinh tế số trên địa bàn thành phố.

Tập trung vào giải pháp thu hút đầu tư khu công nghệ số, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh Đinh Nam Thắng đề xuất gắn thu hút doanh nghiệp công nghệ số với chuyển đổi số doanh nghiệp hiện hữu, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và dịch vụ hỗ trợ.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục tạo lập quỹ đất và không gian phát triển phù hợp; phát triển hạ tầng số đồng bộ với hạ tầng khu công nghiệp, phát triển hạ tầng thiết yếu cùng với giao thông, điện, nước và môi trường, phát triển viễn thông tốc độ cao, 5G, hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và nền tảng quản trị khu công nghiệp thông minh, đáp ứng nhu cầu kết nối dữ liệu, tự động hóa và quản trị chuỗi cung ứng…

Người dân hào hứng khám phá các giải pháp số được các doanh nghiệp giới thiệu, trưng bày. (Ảnh: TT)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh, chuyển đổi số phải được đo bằng hiệu quả quản trị, năng suất làm việc của cán bộ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, giai đoạn tới, thành phố chuyển trọng tâm từ “có hệ thống” sang “dùng được, có dữ liệu”, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu.

Đồng chí Đào Thanh Trường yêu cầu cán bộ cần coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược. Dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống” và được hình thành ngay từ nghiệp vụ hằng ngày; cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu đã có thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại. Các cơ quan, đơn vị lấy cán bộ làm điểm tựa, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Đồng chí Đào Thanh Trường đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tập trung đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hoàn thiện kiến trúc số thống nhất của thành phố theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia và hướng dẫn của Chính phủ.

28 tập thể tiêu biểu trong chuyển đổi số được khen thưởng dịp này. (Ảnh: TT)

Đồng chí lưu ý mọi hệ thống, ứng dụng mới đều phải kết nối, lấy dữ liệu từ và trả dữ liệu về nền tảng dùng chung của thành phố, không đầu tư manh mún, không trùng lặp với các nền tảng số dùng chung quốc gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ngành có lợi thế như điện tử, bán dẫn, sản xuất thông minh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đào tạo nhân lực số và xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt vừa giỏi nghiệp vụ, vừa am hiểu công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố.