Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế, hiện đại hóa dịch vụ khám chữa bệnh

Hơn 2,4 triệu người được khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ trong 9 tháng năm 2026. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh)

Chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp ngành y tế Bắc Ninh đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và từng bước chuyển từ quản lý điều trị sang quản lý sức khỏe người dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiều nền tảng số trong lĩnh vực y tế được triển khai đồng bộ, tạo cơ sở hình thành hệ thống dữ liệu sức khỏe liên thông từ tỉnh đến cơ sở.

Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đến ngày 11/9/2026, 100% bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn Bắc Ninh đã triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử; 92/99 trạm y tế và 9/67 phòng khám đa khoa tư nhân đã công bố triển khai hệ thống. Việc số hóa hồ sơ bệnh án giúp giảm dần sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy, đồng thời tạo điều kiện để thông tin khám, chữa bệnh được lưu trữ, khai thác và quản lý thuận tiện hơn.

Cùng với đó, ngành y tế đẩy nhanh Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đến ngày 3/9, có 3 cơ sở dữ liệu hoàn thành 100% kế hoạch, 9 cơ sở dữ liệu còn lại đang tiếp tục được triển khai. Đây được xem là bước quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành và kết nối các hệ thống thông tin y tế.

Trong triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đến ngày 3/9, dữ liệu hồ sơ sức khỏe của người dân được quản lý trên hệ thống đạt 67,3% dân số toàn tỉnh. Khi dữ liệu sức khỏe được cập nhật thường xuyên, người dân có thêm công cụ theo dõi quá trình khám, chữa bệnh, trong khi cơ quan y tế có cơ sở để quản lý sức khỏe theo hướng liên tục, chủ động và cá thể hóa hơn.

Chuyển đổi số cũng được thể hiện trong cải cách thủ tục hành chính. Trong 9 tháng, Sở Y tế đã tiếp nhận và giải quyết 8.299 hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%. Việc tăng tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường số góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại và từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế.

Nền tảng dữ liệu số được hình thành đồng thời hỗ trợ ngành y tế triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn. Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 185/KH-UBND của UBND tỉnh, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được triển khai trên toàn tỉnh. Đến ngày 15/9, đã có 2.412.890 người được khám, sàng lọc, đạt 67,5%.

Điểm đáng chú ý là kết quả khám, sàng lọc được định hướng cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Điều này tạo sự kết nối giữa hoạt động khám sức khỏe trực tiếp với quản lý dữ liệu trên môi trường số, giúp kết quả khám không chỉ phục vụ một lần mà có thể trở thành thông tin đầu vào cho quá trình theo dõi sức khỏe lâu dài của mỗi người dân.

Để triển khai chương trình, Sở Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn, 9 tổ công tác và 5 đoàn làm việc với bệnh viện, ủy ban nhân dân xã, phường và trạm y tế nhằm hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Đến nay, 100% xã, phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong những tháng cuối năm, ngành tiếp tục đẩy mạnh khám sức khỏe, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và kết quả được cập nhật đồng bộ vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Cùng với số hóa quản lý, chất lượng chuyên môn tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện hơn 2,47 triệu lượt khám, chữa bệnh, trong đó khoảng 378.000 lượt điều trị nội trú. Ngành tiếp tục phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng lộ trình phát triển một số bệnh viện theo hướng chuyên sâu, hiện đại.

Chuyển đổi số cũng tạo thêm công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Trong 8 tháng đầu năm, hệ thống giám sát ghi nhận 40 ổ dịch, gồm 26 ổ dịch tay chân miệng, 9 ổ dịch sởi, 3 ổ dịch sốt xuất huyết, 1 ổ quai bị và 1 ổ adeno. Toàn tỉnh ghi nhận 1.826 ca tay chân miệng, 544 ca nghi sởi, 647 ca COVID-19 và 98 ca sốt xuất huyết. Các trường hợp mắc bệnh và ổ dịch được xác minh, điều tra, xử lý, không để dịch bùng phát, lan rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số ngành y tế vẫn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Việc đồng bộ dữ liệu sức khỏe giữa các hệ thống, nâng tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử và mở rộng bệnh án điện tử tại tuyến cơ sở đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và quy trình vận hành phù hợp. Một số lĩnh vực vẫn gặp khó khăn về nhân lực chuyên môn sâu; hoạt động khám, sàng lọc tại tuyến cơ sở còn vướng về hướng dẫn chuyên môn và điều kiện thực hiện.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành y tế Bắc Ninh tiếp tục đẩy nhanh Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu chuyên ngành và Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; đôn đốc các cơ sở y tế vận hành ổn định bệnh án điện tử. Đồng thời, ngành tập trung hoàn thiện các đề án phát triển hệ thống y tế, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giai đoạn 2026-2030; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và củng cố y tế cơ sở.

Từ hồ sơ bệnh án điện tử, Sổ sức khỏe điện tử đến dữ liệu khám sàng lọc và dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước tạo ra một phương thức quản lý mới trong ngành y tế Bắc Ninh. Khi dữ liệu được kết nối và cập nhật thường xuyên, người dân có thể được theo dõi sức khỏe liên tục hơn, còn ngành y tế có thêm cơ sở để chủ động phát hiện nguy cơ, quản lý bệnh tật và phân bổ nguồn lực. Đây là nền tảng quan trọng để hiện đại hóa hệ thống y tế, hướng tới lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe./.