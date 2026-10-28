Bắc Ninh: Thu tiền sử dụng đất vượt 40,2% dự toán năm

Kết quả thu đạt khá là do thời gian qua, thành phố tập trung thực hiện các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bất động sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có sử dụng đất.

Xã Tân Dĩnh tổ chức đấu giá một số lô đất tại Khu dân cư thôn Tân Sơn, tăng thu tiền sử dụng đất.

Cùng với đó, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất được tăng cường. Cơ quan Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt việc rà soát các khoản phải thu, quản lý nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đúng thời hạn.

Đặc biệt, việc Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, gia tăng sức hút đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư và khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất.