Bắc Ninh: Thu nội địa 9 tháng đạt 96,2% dự toán năm

Kết quả thu ngân sách ghi nhận mức tăng khá ở cả hai nhóm nguồn thu chủ yếu. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 15.999 tỷ đồng, vượt 23% dự toán năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Thu nội địa đạt 96,2% dự toán năm.

Kết quả này có sự đóng góp từ việc các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản từng bước phát huy hiệu quả. Quá trình đô thị hóa, hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư, kết nối đồng bộ và môi trường đầu tư, kinh doanh khởi sắc đã thúc đẩy nhu cầu đất ở, đất thương mại và các dự án phát triển đô thị trên địa bàn.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì đà tăng trưởng cũng góp phần gia tăng nhu cầu giao dịch bất động sản, qua đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Đáng chú ý, thu thuế, phí nội địa trong 9 tháng ước đạt 40.875,5 tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán năm và tăng 30,9% so với cùng kỳ.

Động lực tăng thu chủ yếu đến từ sự phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chủ động mở rộng quy mô đầu tư, nâng công suất sản xuất, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, qua đó đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách.

Điểm sáng các sắc thuế.

Điểm sáng trong kết quả thu 9 tháng là mức tăng cao ở một số khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 19.680 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt khoảng 11.014 tỷ đồng, tăng 53,1%.

Một số khoản thu khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 113 tỷ đồng, tăng gần 5 lần; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 203 tỷ đồng, tăng 38,6%; thu khác ngân sách đạt 1.931 tỷ đồng, tăng 36,1%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 77 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng, tiến độ thu ngân sách nội địa trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang bám sát và vượt khá nhiều chỉ tiêu thành phần của dự toán năm. Kết quả này phản ánh sự gia tăng của hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và phát triển đô thị, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.