Bắc Ninh thu ngân sách vượt dự toán trước 2 tháng

Dây chuyền sản xuất các linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Flexcom Việt Nam, tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). Ảnh: Danh Lam-TTXVN

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách đạt khoảng 76,7 nghìn tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán năm, vượt dự toán được giao trước 2 tháng. Kết quả này tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Sở Tài chính Bắc Ninh, trong tổng thu ngân sách, thu nội địa đạt hơn 63 nghìn tỷ đồng, bằng 106,6% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu đạt hơn 13,4 nghìn tỷ đồng, bằng 101% dự toán. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt hơn 18,3 nghìn tỷ đồng, bằng 141,2% dự toán.

Để đạt kết quả trên, thời gian qua thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, chú trọng rà soát các nguồn thu tiềm năng, mở rộng cơ sở thu, quản lý chặt các khoản thu phát sinh. Ngành Thuế tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế; tập trung phát hiện, xử lý các hành vi gian lận, buôn lậu, trốn thuế và thu hồi nợ thuế, hạn chế thất thu ngân sách.

Các khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiến độ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Thành phố đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Tại phường Từ Sơn, đến hết tháng 10 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng trên 300% dự toán được giao; trong đó, ngân sách phường được hưởng gần 840 tỷ đồng, bằng 127,4% dự toán. Theo ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn, kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ việc địa phương tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất. Đặc biệt, tại dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, 100% hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã bàn giao mặt bằng trước thời hạn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất vẫn là lĩnh vực phường gặp khó khăn do một số dự án còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và xác định giá đất. Địa phương đang phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, qua đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Lãnh đạo phường Từ Sơn đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng và xác định giá đất, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Trưởng Thuế thành phố Bắc Ninh cho biết, trong 10 tháng năm 2026, thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt 106,6% dự toán. Trong 2 tháng cuối năm, cơ quan Thuế dự kiến thu thêm khoảng 10 nghìn tỷ đồng, đưa tổng thu cả năm đạt khoảng 124% dự toán.

Để đạt kết quả này, ngành Thuế tập trung rà soát các nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, tăng cường quản lý các khoản thu phát sinh và phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong đó, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện mới đạt khoảng 90,1% dự toán, cần tiếp tục được tập trung đôn đốc. Cơ quan Thuế cũng hướng dẫn người dân chủ động tra cứu nghĩa vụ thuế trên các ứng dụng điện tử, nộp thuế đúng thời hạn, tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2026, ngành Thuế đề nghị các xã, phường phối hợp xây dựng dự toán năm 2027 sát thực tế, phấn đấu tăng trưởng trên 10%; chủ động rà soát nguồn thu ngay từ cơ sở, bảo đảm quản lý chặt chẽ các khoản thu, hạn chế thất thu, tạo nguồn lực ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.