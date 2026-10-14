Bắc Ninh: Thu hồi hơn 5 tỷ đồng nợ thuế, bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm người dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 phối hợp cùng cơ quan thuế làm việc với doanh nghiệp nợ đọng thuế.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 đã chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế và chính quyền địa phương rà soát, xác minh các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công. Qua đó, phát hiện các vi phạm liên quan đến chậm đóng bảo hiểm xã hội, chậm nộp thuế, lấn chiếm đất công ích và gây ô nhiễm môi trường.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội và thuế, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 đã ban hành 9 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp và 8 kiến nghị về hành vi chậm nộp thuế. Quá trình xác minh, đơn vị chủ động làm việc với các doanh nghiệp, thu thập tài liệu, chứng cứ, yêu cầu chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả theo quy định.

Kết quả, số tiền nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội được thu hồi là hơn 3,02 tỷ đồng; tiền nợ, chậm nộp thuế được thu hồi hơn 2,04 tỷ đồng. Tổng số tiền thu hồi đạt hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn kiến nghị xử lý các vi phạm về đất đai, môi trường, góp phần thu hồi 834 m² đất công ích bị lấn chiếm và xử lý 5 bãi rác tự phát với khoảng 42 tấn rác thải.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc chủ động phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm trong thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15. Qua đó góp phần bảo vệ lợi ích công, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp.