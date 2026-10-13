Bắc Ninh: Thu giữ hơn 200 nghìn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 13/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, vừa qua Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế, chủ trì phối hợp Đội Quản lý thị trường 7 - Chi Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH RRMB BEAUTY (địa điểm kinh doanh tại thôn Lạc Nhuế, xã Tam Đa, thành phố Bắc Ninh) do bà Lý Hồng Thương, làm giám đốc.

Tổ Công tác kiểm tra hàng hóa.

Kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra tạm giữ số lượng hàng hóa lớn, nhiều chủng loại gồm hơn 233 nghìn mặt hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Một số chủng loại với số lượng lớn như: 22 nghìn chai sữa dưỡng thể loại 268 ml/chai, 38 nghìn hộp phấn làm mịn, hơn 50 nghìn thỏi son môi, hơn 45 nghìn tuýp kem che khuyết điểm,..

Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết hơn 10 tỷ đồng. Bà Lý Hồng Thương là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH RRMB BEAUTY không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa kể trên.

Sau khi phối hợp xác minh sản phẩm thu giữ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Bắc Ninh, đã bàn giao hồ sơ vụ việc đến Đội Quản lý thị trường số 7 ra Quyết định tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm, theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 205 triệu đồng, đối với Công ty TNHH RRMB BEAUTY về hai hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh và kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.