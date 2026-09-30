Bắc Ninh: Thông suốt thủ tục hành chính ở các phường mới

Chuẩn hóa quy trình

Sáng 21/9, ngày làm việc đầu tiên sau khi thành lập phường Lạng Giang, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường có mặt từ sớm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón những công dân đầu tiên của phường đến thực hiện thủ tục hành chính. Ông Hoàng Ngọc Hiếu (sinh năm 1957), trú tại tổ dân phố Lễ Nhượng (phường Lạng Giang) được cán bộ Trung tâm trực tiếp hướng dẫn kê khai hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai theo tên gọi địa giới hành chính mới bảo đảm đầy đủ, chính xác, không phải chỉnh sửa, bổ sung.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lạng Giang hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lạng Giang, sau hơn một tuần, trung bình mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận, giải quyết gần 300 hồ sơ thủ tục hành chính, tăng khoảng 10% so với trước. “Khối lượng công việc tăng đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm tiến độ, vừa hạn chế tối đa sai sót ngay từ khâu tiếp nhận. Nếu không được hướng dẫn ngay từ đầu, một thông tin ghi chưa phù hợp có thể khiến hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung, làm tăng thời gian giao dịch”, đồng chí Nguyễn Văn Sơn cho biết.

9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường tiếp nhận, giải quyết hơn 1,1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97%. Tại 12 phường mới thành lập, nhiều Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn ở mức cao, một số phường đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn trên 99%.

Theo Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 4/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh có thêm 12 phường, gồm: Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép, Lục Nam và Yên Phong. Cùng với kiện toàn tổ chức, các địa phương triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn.

Tại phường Yên Phong, địa phương bố trí hơn 2 tỷ đồng mua mới toàn bộ trang thiết bị phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính như: Máy tính, máy scan, hệ thống lấy số tự động...; đồng thời bố trí điểm trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện, trang trọng. Qua thống kê, trong tuần đầu vận hành chính quyền đô thị, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Phong tiếp nhận, giải quyết hơn 200 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

Trong khi đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bố Hạ chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống biểu mẫu; tăng cường tuyên truyền về những thay đổi liên quan đến tên gọi đơn vị hành chính trong hồ sơ, giấy tờ. Anh Lương Thế Anh (sinh năm 2006), trú tại tổ dân phố Vi Sơn (phường Bố Hạ) cho biết: “Đến thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, tôi được cán bộ hướng dẫn cụ thể từng nội dung cần kê khai và các thông tin liên quan đến địa giới hành chính mới. Nhờ đó tôi hoàn thiện thủ tục nhanh, không phải đi lại nhiều lần và nhận kết quả trước hạn”.

Hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, gần dân

Việc thành lập thành phố Bắc Ninh và 12 phường mới đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Trong đó, giải quyết thủ tục hành chính nhanh, đúng quy định, thuận tiện trở thành thước đo hiệu quả của nền hành chính phục vụ, hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Lãnh đạo UBND phường Yên Phong trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho công dân.

Thực tế tại các phường mới cho thấy, chất lượng phục vụ được thể hiện từ những việc cụ thể như: Cán bộ có mặt đúng giờ, nắm chắc quy định, hướng dẫn rõ ràng, không để người dân phải đi lại nhiều lần; hồ sơ được kiểm tra kỹ ngay từ khâu tiếp nhận; tiến độ xử lý được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ; những trường hợp phát sinh vướng mắc được chủ động trao đổi, phối hợp, tìm hướng giải quyết theo đúng quy định. “Thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp được chúng tôi yêu cầu cao hơn khi vận hành chính quyền đô thị”, anh Đặng Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bố Hạ cho biết.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường tiếp nhận, giải quyết hơn 1,1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97%. Tại 12 phường mới thành lập, nhiều Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn ở mức cao, một số phường đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn trên 99%. Để duy trì kết quả này, cùng với bố trí nhân lực phù hợp, các phường chú trọng chuẩn hóa quy trình, phân công rõ trách nhiệm ở từng khâu, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời xử lý những hồ sơ có nguy cơ chậm hạn.

Việc kiểm tra kỹ hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, hướng dẫn đầy đủ thành phần hồ sơ và giải thích rõ những nội dung cần bổ sung giúp hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, đồng thời giảm áp lực cho cán bộ xử lý ở các khâu tiếp theo. Tuy nhiên, để nâng chất lượng phục vụ, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, gần dân, các phường cần tiếp tục quan tâm đến chất lượng từng khâu trong quy trình; thường xuyên tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chủ động rà soát những thủ tục còn phát sinh vướng mắc để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ.