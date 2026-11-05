Bắc Ninh thông qua 22 nghị quyết, thúc đẩy phát triển đô thị

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự kỳ họp. (Ảnh: TT)

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đã thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.398, đoạn từ cầu Xuân Cẩm đến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang (cũ). Đây là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa tăng cường kết nối liên vùng, hoàn thiện hạ tầng đô thị và mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.524 tỷ đồng.

Tuyến ĐT.398 có chiều dài gần 20km, điểm đầu tại Km1+000 (đầu cầu Xuân Cẩm phía đê Tả Cầu), thuộc xã Xuân Cẩm; điểm cuối tại Km20+985 (nút giao N141 theo Quy hoạch chung đô thị Việt Yên), thuộc phường Nếnh. Tuyến đi qua địa bàn các xã, phường Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Vân Hà và Nếnh.

Các đại biểu thông qua dự thảo nghị quyết. (Ảnh: TT).

Dự án được đầu tư với quy mô nền đường rộng 60m, gồm đường chính, dải phân cách giữa, đường gom hai bên và hè đường. Trên tuyến sẽ mở rộng hai công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng và cầu vượt ĐT.295B; đồng thời cải tạo, mở rộng đoạn kết nối từ nút giao N141 với đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Công trình góp phần tăng cường liên kết không gian đô thị, tạo động lực phát triển khu vực phía bắc và phía tây của thành phố.

Kỳ họp cũng thông qua dự thảo nghị quyết về việc bố trí vốn ngân sách thành phố tham gia thực hiện dự án Hồ Nà Lạnh - dự án có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an toàn dân cư, an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Dự án được nghiên cứu đầu tư nhằm cắt, giảm lũ, giảm ngập lụt cho vùng hạ lưu sông Lục Nam; cấp và tạo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp; kết hợp cải tạo cảnh quan, môi trường, sinh thái và phát triển du lịch, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo hồ sơ chuẩn bị đầu tư và đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 9.000 tỷ đồng, dự kiến phân chia thành 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 01: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kinh phí dự kiến 6.500 tỷ đồng do thành phố bố trí vốn, tổ chức thực hiện; Dự án thành phần 02: Xây dựng công trình hồ chứa và hệ thống dẫn nước, kinh phí dự kiến 2.500 tỷ đồng từ nguồn vốn do Bộ quản lý.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố chúc mừng ông Thân Trung Kiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: TT)

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; Hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; Quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do kiện toàn, cơ cấu lại không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Bắc Ninh...

Kỳ họp đã bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Thân Trung Kiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh.