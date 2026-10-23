Bắc Ninh: Thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tham gia hội thi, 4 đội đến từ Câu lạc bộ người cao tuổi các thôn: Hữu Mục, Kim Phượng, Chợ Mọc và Lý. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức và tài năng. Ở phần thi chào hỏi, các đội giới thiệu về thành viên, hoạt động của câu lạc bộ và những nét nổi bật của địa phương.

Lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em trao giải Nhất cho Câu lạc bộ người cao tuổi thôn Chợ Mọc.

Phần thi kiến thức được tổ chức dưới hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tập trung vào những nội dung thiết thực trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ở phần thi tài năng, các đội mang đến nhiều tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, kịch ngắn, ngâm thơ… với nội dung gần gũi, phản ánh đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hội thi góp phần tạo sân chơi bổ ích, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hội viên người cao tuổi; đồng thời nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống vui khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi . Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba cho các đội tham gia.