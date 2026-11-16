Bắc Ninh thi đua chăm lo người có công với cách mạng

Theo Kế hoạch, Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện các nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người, đúng thành tích, ưu tiên các tập thể, cá nhân trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ người có công với cách mạng và các đơn vị ở cơ sở, vùng khó khăn.

Thành phố phấn đấu bảo đảm 100% người có công và thân nhân đủ điều kiện được giải quyết, hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi theo quy định.

Thành phố phấn đấu 100% gia đình người có công có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng được rà soát, phân loại và có phương án hỗ trợ phù hợp; bảo đảm 100% người có công và thân nhân đủ điều kiện được giải quyết, hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi theo quy định. Đồng thời, quyết tâm hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; thực hiện hiệu quả các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và bảo đảm thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công, kịp thời phòng ngừa, xử lý các hành vi gian lận, trục lợi chính sách.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Kế hoạch xác định nhiều nội dung thi đua trọng tâm như: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, giải quyết hồ sơ tồn đọng; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân; tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe người có công.

Cùng với đó, thành phố sẽ triển khai hiệu quả các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong đó có cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại phường Bắc Giang; tổ chức Hội thi viết về chính sách, pháp luật ưu đãi người có công, Cuộc thi vẽ với chủ đề "Tri ân các Anh hùng liệt sĩ" và nhiều hoạt động tri ân thiết thực khác. Thành phố cũng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; số hóa hồ sơ người có công, kết nối cơ sở dữ liệu; huy động các nguồn lực xã hội tham gia chăm lo người có công; phát huy hiệu quả Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Kế hoạch cũng quy định các hình thức khen thưởng gồm: Khen thưởng cấp Nhà nước (nếu có), Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Giấy khen. Việc xét khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân có mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là các điển hình trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở và địa bàn khó khăn.

Phong trào thi đua được triển khai từ tháng 7/2026 và tổng kết vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện; Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng; UBND các xã, phường thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để đề nghị khen thưởng theo quy định.