Bắc Ninh thí điểm phổ cập kỹ năng số an toàn gắn với phát triển sinh kế

Sáng 21/10, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn OpenSpaces, đối tác chuyên môn Nhanh.vn khai mạc Chương trình “Phổ cập kỹ năng số an toàn và ứng dụng năng lực số trong sinh kế cho lao động khu vực” cho các hộ gia đình có sản phẩm OCOP, chủ thể OCOP, hộ kinh doanh tự sản xuất, người sáng tạo nội dung số phục vụ giới thiệu sản phẩm và người lao động có nhu cầu phát triển sinh kế mới.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Triệu Ngọc Trung phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong thời gian từ ngày 21/10 đến 21/11/2026, chương trình tổ chức 3 buổi tập huấn kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Nội dung tập trung vào các kỹ năng thiết lập kênh bán hàng và xây dựng nội dung số; quản lý đơn hàng, thanh toán, vận chuyển và bảo đảm an toàn giao dịch trực tuyến; hoàn thiện kênh bán hàng, xây dựng kế hoạch vốn và kinh doanh mùa Tết.

Các học viên còn được hướng dẫn trực tiếp thực hành việc chụp và xử lý hình ảnh, viết bài giới thiệu, tư vấn khách hàng, sản xuất video ngắn ghi chép sổ sách bán hàng và tìm hiểu các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh…

Báo cáo viên truyền đạt các kiến thức liên quan đến bán hàng trên môi trường số.

Học viên đáp ứng điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình; mục tiêu có tối thiểu 15 học viên hình thành sinh kế số ổn định vào cuối giai đoạn đồng hành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ giải quyết được các nhu cầu thiết thực của người dân, giúp các hộ sản xuất, kinh doanh và người lao động mở rộng thị trường, tăng thu nhập. Bên cạnh cơ hội lớn, môi trường số cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo mật dữ liệu và phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Học viên thực hành thiết lập kênh bán hàng trên môi trường số.

Vì vậy, chương trình nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng số cho các hộ sản xuất, kinh doanh và chủ thể OCOP, chủ động mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và tiếp cận khách hàng trên môi trường mạng, đồng thời giúp người lao động tại Bắc Ninh có thêm lựa chọn sinh kế an toàn và bền vững.