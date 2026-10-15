Bắc Ninh thí điểm có kiểm soát ứng dụng “Trợ lý nhân dân” trên diện rộng

Theo đó, thành phố thống nhất chủ trương thí điểm ứng dụng trong thời gian 3 tháng kể từ ngày tổ chức hội nghị triển khai. Việc thí điểm được thực hiện theo từng đợt, mỗi đợt 7 ngày tại từ 20 đến 30 xã, phường. Các địa phương tham gia phải bảo đảm đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, tài khoản và đường truyền; những địa phương chưa đáp ứng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để triển khai theo lộ trình. Quá trình thí điểm không làm thay đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hiện hành, không làm gián đoạn hoạt động của Bộ phận Một cửa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường kiểm tra mô hình Trợ lý nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố và các đơn vị liên quan hoàn thiện kế hoạch tập huấn, tổ chức hội nghị triển khai trước ngày 20/10/2026; xác định danh sách các xã, phường tham gia đợt đầu và lộ trình thực hiện các đợt tiếp theo.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm hoàn thiện thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam, bảo đảm đầy đủ các nội dung về chi phí trong và sau thời gian thí điểm, quyền sở hữu, khai thác, bảo mật, bàn giao, xóa dữ liệu và điều kiện chấm dứt hợp tác. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Công an thành phố, xác định rõ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân trong giai đoạn thí điểm.

Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố tiếp tục hướng dẫn các yêu cầu về giải pháp công nghệ, an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. UBND các xã, phường chủ động hoàn thiện nhân lực, trang thiết bị, đường truyền tại Bộ phận Một cửa; cử đúng thành phần tham gia tập huấn, triển khai ứng dụng theo phân công và kịp thời phản ánh các lỗi phát sinh để được hỗ trợ kỹ thuật.

Trong thời gian thí điểm, các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi, tổng hợp kết quả định kỳ hằng tháng. Chậm nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời gian thí điểm, tổ chức đánh giá toàn diện, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét việc kết thúc, gia hạn hoặc chuyển sang triển khai chính thức.